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Kars'ta Atatürk'ü anma koşusu yapıldı - Son Dakika

Kars'ta Atatürk'ü anma koşusu yapıldı

03.11.2021 13:20
Kars'ta Atatürk'ü anma koşusu yapıldı

Kars'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma il birinciliği koşusu yapıldı.

Kars'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma il birinciliği koşusu yapıldı. Dereceye giren sporcular Ankara'da yapılacak olan Atatürk'ü Anma Koşusu'na katılacak.

Kars'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu il birinciliği yarışları Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti'nde yapıldı.

Kars merkez ve ilçelerden katılım sağlayan okulların sporcuları dereceye girmek için ter döktü. Yapılan yarışlarda Minik Bayanlarda 1. Rojin Taşcı, 2. Tuana Çiçek, 3.Bahar Yalçın, Minik Erkeklerde 1. Cumali Yıldız, 2. Torun Arda Bidal, 3. Emrah Bağ. Yıldız Bayanlarda 1. Elanur Aras, 2. Berfin Ur, 3. Sümeyya Atbaş. Yıldız Erkeklerde 1. Mert Baran Arpa, 2. Öbeyt Çağan Güney, 3. Halil Aras. Genç Bayanlarda 1. Fatma Altun, 2. Berfin Gümüş, 3.Yağmur Avunçli. Genç Erkeklerde 1. Utku Göler, 2. Semih Öztürk ve 3.Bora Güneş oldu.

Yarışmada kategorilerinde dereceye giren sporcular, 10 Kasım 2021 tarihinde Ankara yapılacak olan Atatürk'ü Anma Koşusu'na katılarak Kars'ı temsil edecek. - KARS

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Ankara, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kars'ta Atatürk'ü anma koşusu yapıldı - Son Dakika Spor


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