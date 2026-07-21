Kars'ta Wellness Antrenörlük Kursu Başladı - Son Dakika
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Kars'ta Wellness Antrenörlük Kursu Başladı

Kars\'ta Wellness Antrenörlük Kursu Başladı
21.07.2026 09:07
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Kars, spor eğitimi için önemli bir kursa ev sahipliği yapıyor. Katılımcılar, uzman eğitmenlerden eğitim alıyor.

Kars, spor alanındaki önemli organizasyonlardan birine daha ev sahipliği yapıyor. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Wellness 2. Kademe Eğitmenlik (Antrenörlük) Kursu, yoğun katılımla devam ediyor.

20-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programı, spor ve sağlıklı yaşam alanında uzmanlaşmak isteyen antrenör adaylarını Kars'ta bir araya getirdi. Kurs boyunca katılımcılar, alanında deneyimli eğitmenler tarafından verilen teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla da mesleki yeterliliklerini geliştiriyor.

Herkes İçin Spor Federasyonu Kars İl Temsilcisi Mahir Emir'in koordinasyonunda yürütülen eğitimlerde; egzersiz bilimi, sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite planlaması, antrenman teknikleri ve uygulama yöntemleri gibi birçok başlık ele alınıyor. Katılımcılar, güncel eğitim metotlarıyla donatılarak gelecekte farklı yaş gruplarına yönelik spor faaliyetlerini bilinçli şekilde yürütebilecek donanıma kavuşuyor.

Kars'ın spor eğitimleri açısından önemli merkezlerden biri olma yolunda ilerlediğini gösteren organizasyon, aynı zamanda kentin spor altyapısına ve eğitim faaliyetlerine de katkı sunuyor. Farklı illerden gelen kursiyerlerin katılımıyla gerçekleşen program, bilgi paylaşımının yanı sıra mesleki dayanışmayı da güçlendiriyor.

Yetkililer, sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesi adına düzenlenen bu tür eğitim programlarının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, yetişecek yeni antrenörlerin ülke genelinde sporun yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

20-25 Temmuz tarihleri arasında devam edecek kursun sonunda başarılı olan katılımcılar, Wellness 2. Kademe Antrenörlük belgesi almaya hak kazanarak spor camiasına nitelikli eğitmenler olarak kazandırılacak. Kars'ta düzenlenen bu organizasyonun, ilin spor turizmine ve eğitim faaliyetlerine de değer katması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İHA

Gençlik, Türkiye, Eğitim, Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kars'ta Wellness Antrenörlük Kursu Başladı - Son Dakika

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