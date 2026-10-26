Karşıyaka, 5.5 ay sonra taraftarı önünde Fenerbahçe'ye 97-72 mağlup oldu - Son Dakika
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Karşıyaka, 5.5 ay sonra taraftarı önünde Fenerbahçe'ye 97-72 mağlup oldu

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Karşıyaka, 5.5 ay sonra taraftarı önünde Fenerbahçe\'ye 97-72 mağlup oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, 5.5 ay sonra taraftarına kavuştuğu Fenerbahçe maçını 97-72 kaybetti. Sezonun ilk iki iç saha maçında cezası nedeniyle tribünleri boş kalan İzmir ekibi, şölen havasında geçen maçta güçlü rakibine yenilmekten kurtulamadı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, evinde Fenerbahçe maçıyla 5.5 ay sonra ilk kez taraftarına kavuştu. Sezonun ilk iki iç saha maçında cezası nedeniyle taraftarından yoksun kalan İzmir ekibi güçlü rakibini şölen havasında ağırladı. Maç öncesi salon dışında DJ şovu, salon içinde de davul, ışık ve dans gösterileri özellikle beyaz ağırlıklı giyinen binlerce Karşıkalı'yı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda coşturdu. Maçta ilk yarıda EuroLeague'de liderlik yarışındaki rakibiyle başa baş mücadele veren Karşıyaka ikinci yarıda farkın açılmasına engel olamayıp salondan 97-72 mağlup ayrıldı. Antrenör Nenad Markovic, "Yarattıkları harika atmosfer için taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Böylesine muhteşem bir taraftar önünde bu maçı oynamak gerçekten harikaydı ve kendimizi daha iyi gösteremediğimiz için üzgünüm" dedi.

Kaynak: DHA
FenerbahçeKarşıyakaSigortaTürkiyeŞölenİzmirSporSon Dakika

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