Karşıyaka, 5. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, 5. Galibiyetini Aldı

Karşıyaka, 5. Galibiyetini Aldı

Karşıyaka, Kuşadasıspor'u yenerek 5. galibiyetini elde etti ve liderle puanları eşitledi.

14.10.2024 10:47
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Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynanan 6. hafta mücadelesinde Kuşadasıspor'u deplasmanda mağlup ederek bu sezon arka arkaya 5. galibiyetini elde etti.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona bir şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, ilk 6 haftalık süreçte başarılı bir performansa imza attı. Lige Kırşehir FSK beraberliğiyle başlayan yeşil-kırmızılılar, daha sonra oynadığı maçlarda Bulvarspor, 23 Elazığ FK, Artvin Hopa, Bornova 1877 ve Kuşadasıspor'u mağlup ederek 5 maçlık galibiyet serisine imza attı. Bu sonuçlarla birlikte 16 puan toplayan yeşil-kırmızılılar, lider Bursaspor'la eşit puana sahip olurken averajla ikinci sırada yer alıyor. İzmir ekibi, bu süreçte rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Mustafa Reşit Akçay'dan 'Böyle Devam' mesajı

Karşıyaka'nın Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Kuşadasıspor galibiyetinden sonra taraftarına ve takımına önemli bir mesaj verdi. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından galibiyet fotoğrafını paylaşarak 'Böyle devam' etiketini etiketledi. Kısa bir süre içerisinde yoğun ilgi gören paylaşıma çok fazla beğeni gelirken, birçok taraftar ise yorumlar yaparak takıma desteklerini belirttiler. - İZMİR

Kaynak: İHA

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