Karşıyaka, 3 maç sonra kazandı
Karşıyaka, 3 maç sonra kazandı
02.02.2026 10:21  Güncelleme: 10:24
TFF 3. Lig 4. Grup 19. haftasında Karşıyaka, Alanya 1221'i 3-1 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Bu galibiyetle puanını 40'a çıkaran Karşıyaka, play-off hattındaki 4. sıradaki yerini korudu.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 19. haftasında Alanya 1221'i 3-1 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka, ilk devrenin büyük bölümünde aldığı başarılı sonuçlarla zirvenin en güçlü adaylarından biri olarak öne çıktı. Ancak daha sonra yaşadığı 3 maçlık galibiyet hasretiyle şampiyonluk yarışında geriye düşen yeşil-kırmızılılar, rotasını play-off üzerinden şampiyonluğa çevirdi. İzmir ekibi, bu olumsuz süreci 19. hafta mücadelesinde Alanya 1221 karşısında aldığı galibiyetle sonlandırdı. Ligde kalma mücadelesi veren rakibini sahasında 3-1 mağlup eden Karşıyaka, puanını 40'a yükseltti ve play-off hattında 4. sıradaki yerini korudu.

İç sahadaki 8. galibiyet

Karşıyaka, Alanya 1221 yenerek sahasında oynadığı 10. maçta 8. galibiyetini elde etti. İzmir ekibi, evindeki diğer karşılaşmalarda tek yenilgisini Belediye Kütahyaspor'a karşı alırken, tek beraberliğini ise Eskişehir Anadolu mücadelesinde yaşadı. Yeşil-kırmızılılar, iç sahada topladığı 25 puanla Belediye Kütahyaspor'la birlikte ligin en başarılı iki takımı arasında yer alıyor.

Ömer Faruk ilk golünü attı

Karşıyaka'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak aldığı bahis cezası nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ömer Faruk Sezgin, yeşil-kırmızılı formayla ilk gol sevincini, ilk 11'de sahaya çıktığı ilk maç olan Alanya 1221 karşısında yaşadı. İlk kez 2 hafta önce Kütahyaspor maçında süre alan 26 yaşındaki forvet, ardından Balıkesirspor karşılaşmasında da forma giydi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

