Karşıyaka, Altınordu ile berabere kaldı - Son Dakika
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Karşıyaka, Altınordu ile berabere kaldı

Karşıyaka, çıktığı ilk özel maçta Altınordu ile 2-2 berabere kaldı. Yeni transferlerin forma giymediği maçta Karşıyaka'nın gollerini Mert Torlak ve Metin attı.

15.08.2024 11:55
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İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 9 transferle yenilediği kadrosuyla sezona hazırlanan Karşıyaka, çıktığı ilk özel maçta 2'nci Lig temsilcisi Altınordu'yla 2 kez öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı. Altınordu Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Kaf-Kaf'ta ağrıları olan Cenk Ahmet, hazır olmayan Yasin Ozan ile yeni transferlerden İshak Kurt'un yanı sıra kadroya en son katılan Hakan Barış forma giymedi. Kalede de birinci kaleci olması beklenen yeni transfer Hakan Canbazoğlu'nun yerine Hasan görev yaptı.

Sahaya Hasan - Metin, İsmail, Abdülkadir, Ferdi, Sefa, Kadir, Ali Sinan Gayla, Mert Torlak, Enes Nalbantoğlu, Taha Yeşilbaş ilk 11'iyle çıkan yeşil-kırmızılıların gollerini yenilerden Mert Torlak ve Metin attı. Kampa gitmeyip tesislerinde çalışan Karşıyaka, 18 Ağustos Pazar günü Somaspor'la Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde, 24 Ağustos'ta ise Menemen FK'yla Menemen İlçe Stadı'nda hazırlık maçları oynanacak. Yönetimin transfer döneminde defansa ve orta sahaya takviye arayışları da sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Altınordu ile berabere kaldı - Son Dakika

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