Karşıyaka Basketbol, ABD'li pivot Steven Enoch ile sözleşme imzaladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 28 yaşındaki ABD'li pivot Steven Enoch'u kadrosuna kattı. Kulüp, oyuncuya 'hoş geldin' mesajı yayımlarken, Enoch daha önce Türk Telekom ve Mersin Spor formaları giymişti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 28 yaşındaki ABD'li pivot Steven Enoch'u kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, "Karşıyaka'ya hoş geldin Steven Enoch" ifadeleri kullanıldı.
Enoch, Türkiye'de daha önce Türk Telekom ve Mersin Spor formaları giydi.
Kaynak: AA
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