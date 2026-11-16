Karşıyaka, Bucaspor 1928'ın sahasında 2-1 kazandı; Bucaspor 8. yenilgisini aldı - Son Dakika
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Karşıyaka, Bucaspor 1928'ın sahasında 2-1 kazandı; Bucaspor 8. yenilgisini aldı

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Karşıyaka, Bucaspor 1928\'ın sahasında 2-1 kazandı; Bucaspor 8. yenilgisini aldı
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İzmir derbisinde Karşıyaka, Bucaspor 1928'ın evinde rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler bu sezon 8'inci yenilgisini alıp 8 puanda kaldı ve haftayı düşme hattında 16'ncı basamakta tamamladı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta İzmir derbisinde şampiyonluk adaylarından Karşıyaka'ya evinde 2-1 mağlup olan Bucaspor 1928 bir türlü çıkışa geçemedi.

Bu sezon toplamda 8'inci yenilgisini alan sarı-lacivertliler 8 puanda kalıp haftayı düşme hattında, 16'ncı basamakta bitirdi. Şu ana kadar 12 karşılaşmaya çıkan Bucaspor 1928 sadece 2 galibiyet alabilirken, 2 maçını da berabere tamamladı. Bucaspor 1928, Karşıyaka mağlubiyetiyle galibiyet hasretini de 5 maça çıkardı. Ligde zor günler geçiren sarı-lacivertliler bu hafta zirve mücadelesi veren Gemlik Sümerbey ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerKarşıyakaBucasporFutbolİzmirSporSon Dakika

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