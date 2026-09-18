Karşıyaka, Bursa Yıldırımspor deplasmanında 3 puan arıyor - Son Dakika
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Karşıyaka, Bursa Yıldırımspor deplasmanında 3 puan arıyor

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Karşıyaka, Bursa Yıldırımspor deplasmanında 3 puan arıyor
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iki haftadır galibiyet alamayan Karşıyaka, yarın Bursa Yıldırımspor deplasmanında 3 puan arayacak. Sakatlıkları bulunan Fatih Taşdelen, Veysel Karani ve Emircan bu maçta forma giyemeyecek.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda iki haftada galibiyetle tanışamayıp hayal kırıklığı yaratan Karşıyaka yarın Bursa Yıldırımspor deplasmanında 3 puan arayacak. Minareli Çavuş Sahası'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Fatih Taşdelen, Veysel Karani ve Emircan forma giyemeyecek. Konuk Karşıyaka taraftarları için toplam bin seyirci kapasiteli Minareli Çavuş Tesisleri'nde 58 kişilik deplasman tribünü kontenjanı ayrıldı. Kaf-Kaf ligde ilk hafta Etimesgutspor'a 1-0 kaybettikten sonra geçen hafta İzmir derbisinde Altay'la 1-1 berabere kalıp hanesine 1 puan yazdırabildi. Bursa temsilcisi ise ilk hafta Söke 1970 SK'yı 1-0, ikinci hafta Denizli İdmanyurdu'nu 2-0 yenip 2'de 2 yaptı.

BAŞKAN TUSDER'İN BAYRAK SAVUNMASINA 5 BİN TL CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3'üncü Lig'de 12 Eylül Cumartesi akşamı oynanan Karşıyaka-Altay maçının ardından Alsancak Stadı'nda santra noktasına taraftarlarından aldıkları takımlarının bayrağını dikmeye çalışan siyah-beyazlı futbolculara müdahale eden Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder'e akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 5 bin TL ceza kesti. Yeşil-kırmızılı kulüp, derbide taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 35 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 30 bin TL ceza aldı.

Kaynak: DHA
Veysel KaraniKarşıyakaFutbolBursaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka, Bursa Yıldırımspor deplasmanında 3 puan arıyor - Son Dakika
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