Karşıyaka, Çoruhlu FK\'yı 3-1 Yendi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısında kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Karşıyaka iç sahada üst üste ikinci galibiyetini İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 yenerek alırken ikincilik mücadelesinden kopmadı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmayı Alpay, Hıdır ve Yasin'in golleriyle kazanan Kaf-Kaf puan tablosunda üzerine çıkan Eskişehirspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor'un birbirleriyle oynayacakları haftada hata yapmadı. Bu sezon İzmir'de ev sahibi olduğu 11'inci maçta 9'uncu galibiyetini alan yeşil-kırmızılı ekip 44 puana ulaştı.

SERHAT UNUTULMADI

Karşıyakalı futbolcular hafta başında geçirdiği trafik kazasında henüz 23 yaşında hayatını kaybederek camiayı yasa boğan taraftar Serhat Devrim Çağıl'ı da unutmadı. Maç öncesi ısınmaya Sarı lakaplı talihsiz taraftarın fotoğrafının yer aldığı siyah tişörtlerle çıkan Karşıyakalı futbolcular ilk golden sonra da Serhat Çağıl'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtü açtı. Ligde haftaya puan tablosunda dibe demir atarak kurtuluş umudunu tüketen Nazillispor'a konuk olacak Kaf-Kaf kazanıp sezonun ikinci yarısında ilk kez seri yakalamayı hedefleyecek.

YASİN'İN HASRETİ BİTTİ

Karşıyaka'da sezonun ilk yarısının flaş ismi olmasına rağmen bahis soruşturmasında 45 gün ceza alınca eski formunu aratan takımın en skorer oyuncusu Yasin Uzunoğlu'nun gol hasreti İzmir Çoruhlu FK maçında sona erdi. Karşıyaka formasıyla son golünü 2 Kasım'da Uşakspor maçında attıktan sonra 10 Kasım'da bahis soruşturmasında PFDK'ya sevkedilerek 45 gün hak mahrumiyeti alan Yasin, sahalara dönmesinin ardından forma giydiği 4 maçta skor katkısı veremedi. İlk 11'deki yerini yine cezası biten Ömer Faruk'a kaptırıp Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün gözünden düşen Yasin, dün 62'nci dakikada oyuna girdikten sonra 72'de çok şık bir gol attı. 3.5 aylık gol hasreti biten yıldız futbolcu toplamda 9 gole ulaşıp takımın en skoreri olmayı sürdürdü.