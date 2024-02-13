Ergin KARATAŞ/ İZMİR,
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transfer döneminde kadrosundaki golcülerden Emre Gemici ve Adem Büyük'le yollarını ayırıp ileri uca takviye yapmayan Karşıyaka'da kulüp bulması istenen Adem elde kaldı. Yeşil-kırmızılı ekibin devre arasında Antalya kampı dönüşünde Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin raporuyla yollarını ayırma kararı alıp ikinci yarıda takımda şans vermediği tecrübeli oyuncu, 9 Şubat'ta sona eren ara transfer döneminde hiçbir kulübe gitmedi.
Kendisine verilen özel program dahilinde altyapı tesislerinde antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdüren 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun affedilerek takıma dönmesinin gündemde olmadığı öğrenildi. Adem Büyük, ligin başlamasına kısa süre kala transfer olduğu Karşıyaka'da ilk yarıda 4'ü ilk 11'de 12 maçta 396 dakika forma giyerek 2 gol, 2 asistle oynamıştı.
CENK AHMET 2 HAFTA YOK
Zirve yarışında Turgutluspor'a yenildikten sonra grupta bu hafta lider Batman Petrolspor'u sezonun kendisi için en önemli maçlarından birinde ağırlayacak Karşıyaka'da ilk 11'in önemli isimlerinden Cenk Ahmet en az 2 hafta forma giyemeyecek. Turgutluspor deplasmanında sakatlanıp 40'ıncı dakikada oyundan çıkan Cenk Ahmet'in MR'ında adalesinde kısmi yırtık belirlendi. Yıldız futbolcu Batman Petrolspor ve Ergene Velimeşe maçlarını kaçıracak.
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Son Dakika › Spor › Karşıyaka'da Adem Büyük takımda kalmaya devam ediyor - Son Dakika
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