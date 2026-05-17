Karşıyaka'da Başkan Aygün Cicibaş'ın Geleceği Belirsiz
Karşıyaka'da Başkan Aygün Cicibaş'ın Geleceği Belirsiz

Karşıyaka\'da Başkan Aygün Cicibaş\'ın Geleceği Belirsiz
17.05.2026 12:42
Karşıyaka'da 9 Haziran kongresi öncesi Aygün Cicibaş'ın cezası, adaylığı için engel olabilir.

YENİ sezon öncesi kongre tartışmalarının alevlendiği Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Aygün Cicibaş'ın yargı mücadelesinden sonuç alamazsa aday olamama ihtimali bulunuyor. Olağanüstü seçimli genel kurul tarihini 9 Haziran olarak açıklayan Karşıyaka yönetimi, bu tarihin özellikle futbol takımının iç ve dış transferleri ve basketbol takımının sponsorluk görüşmeleri için yeni gelecek yönetime zaman bırakmayacağı eleştirileri alırken, geçen yıl başka aday çıkmaması nedeniyle kulübün kayyuma kalmaması düşüncesiyle başkan olan Aygün Cicibaş, tekrar adaylık için yasal engelle boğuşuyor.

Basketbol Süper Ligi'nde 11 Nisan'da Mutafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan Büyükçekmece maçında protokol tribününe çıkıp rakip yöneticiye saldırdığı gerekçesiyle daha önce Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan 6 ay men ve 600 bin TL para cezası alan Aygün Cicibaş'a 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında da ceza kesildi. Kanuna göre suç işleyen kişiler hakkında 6 aydan az olmamak üzere spor müsabakalarını izlemekten yasaklama kararı verilip, bu durumda maç günü imza atma yükümlülüğü doğarken, Karşıyaka Başkanı Cicibaş geçen hafta basketbol takımının Bursaspor'u yenip küme düşmekten kurtulduğu son hafta maçının başında karakola giderek imza attı.

Aygün Cicibaş, imza sonrası salona gelerek takım ve taraftarın müthiş kurtuluş sevincine ortak olurken, Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan cezasını ihlal ettiği için 300 bin TL daha ceza aldı. Nisan ayında TBF Disiplin Kurulu kararı sonrası 6222'den de ceza alan Aygün Cicibaş, bu kararı yargıya taşıdı. Mahkemeden olumlu sonuç bekleyen Cicibaş, cezası kaldırılırsa yöneticiliğe devam edebilecek. Aygün Cicibaş'ın cezası kesinleşirse yönetimde yer alamayacak. Karşıyaka yönetiminde daha önce Kadınlar 1'inci Ligi'ndeki voleybol takımının Manisa deplasmanında yaşanan olaylar sonrası iki yönetici 6222 kapsamında ceza almaktan yapılan itirazların ardından kurtuldu. Kaf-Kaf'ta 9 Haziran'daki kongre öncesinde henüz aday çıkmadı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Başkan Aygün Cicibaş'ın Geleceği Belirsiz - Son Dakika

