Karşıyaka\'da Danışma Kurulu Başkanlığına Hasan Denizkurdu getirildi

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'da Danışma Kurulu Başkanlığına Eski Adalet Bakanı ve Eski Kulüp Başkanı Hasan Denizkurdu getirildi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir restoranda yapılan toplantıya Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Eski AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli'nin yanı sıra Mehmet Ali Kasalı, Hasan Denizkurdu, Tayfun Yelkenbiçer, Kerem Ali Sürekli, Mustafa Başman, Ali Erten ve İbrahim Koç gibi camianın önemli isimleri katıldı. Kulüp Başkanı Azat Yeşil, ilk kez hayata geçirilen danışma kurulunun, divan kuruluna karşı bir oluşum olmadığını vurguladı. Başkan Yeşil, "Divan kurulumuz en üst merkezdir. Danışma kurulu ile divan kurulu ortak hareket edecektir. Danışma kurulu eskiden kulübe hizmet vermiş ancak günümüzde uzaklaşan isimleri geri döndürmek, o kişileri tekrar kulübümüze kazandırmak için çaba sarf edip kulübümüze katkı sağlamak için mesai harcayacaktır" dedi.

Karşıyaka eski başkanlarından İZVAK Başkanı Ali Erten, "İzmir'de uzak ara en mağdur kulübüz. Sadece futbol değil bir spor kulübüyüz. Bununla gurur duyuyoruz ancak çok eksiğimiz var. Başarılı olmak için birlikte çalışmalı ve hareket etmeliyiz. Bu aile içinde hareket edip hedeflere ulaşmalıyız" diye konuştu.

DENİZKURDU: NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Karşıyaka Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu, "Beni seçtiniz ancak buna biraz pişman olacaksınız. Danışma kurulunda yönetim kurulu olmayacak. Herkes bu kurulun yöneticisi olacak. Azat ve Cenk başkan bir amaç uğruna çalışıyor. Kulübü ileri götürmek istiyor. Başkanlarımız hazırlıklarını yapmış bizden lobi desteği istiyor. Biz de onlara ne gerekiyorsa o desteği vereceğiz. Voleybol maçımızı 5 bin kişi izledi. Bu salon yetmiyor. Stadımız zaten olmalı. Yönetim kurulumuzun destek istediği konularda ben gerekli kişilerden gruplar oluşturacağım. Biz karar mercii değiliz, destek olmak için çalışacağız" mesajı verdi.