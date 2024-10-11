Karşıyaka'da İlk 11'de Değişiklik! - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka'da İlk 11'de Değişiklik!

Karşıyaka\'da İlk 11\'de Değişiklik!

Karşıyaka, Kuşadasıspor maçında ilk 11'de değişiklik yaparak yeni bir strateji izlemeye hazırlanıyor.

11.10.2024 12:59
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve ortağı Karşıyaka, pazar günü Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak Kuşadasıspor deplasmanında ilk 11'i ilk kez değiştirmeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar oynanan 5 maçta ilk 11'de farklı karşılaşmalarda Erdal-Mert Torlak değişikliği hariç hiç değişim yapmayıp aynı 11'leri sahaya süren Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bu hafta revizyona gidecek. Hakan Barış'ın kırmızı kart cezalısı olduğu yeşil-kırmızılılarda orta sahada Erdal ve Mert Torlak bu kez beraber 11'de oynayacak.

Savunmanın solunda geçen yıldan beri forma giyen Ferdi'nin yerine Gökhan Meral'in oynaması bekleniyor. Kaf-Kaf'ta Ali Sinan'ın da ilk kez kulübeye çekilmesi ihtimaller arasında. İzmir temsilcisinde kaleci Hakan Canbazoğlu, stoperde uyumlu ikili olup 5 haftada 1 gole izin veren Abdülkadir ve İsmail, hem defansın sağında hem sağ açıkta oynayan Cenk Ahmet, ön liberodaki performansıyla alkış alan Kadir, takımın skor yükünü sırtlayan Enes ve İshak'ın ise 11'deki yeri garanti. Statta 5 bin kişilik yer ayrılan Karşıyaka taraftarları, pazar günü Tire'ye akın edecek.

Kaynak: DHA

Mustafa Reşit Akçay, Hakan Barış, Karşıyaka, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da İlk 11'de Değişiklik! - Son Dakika

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