 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karşıyaka'da İlker Ergüllü futbol takımı ve transferlerle ilgilenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka'da İlker Ergüllü futbol takımı ve transferlerle ilgilenecek

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka'da Asbaşkan İlker Ergüllü, sezonun ikinci yarısında futbol takımı ve transferlerle birebir ilgilenecek.

Karşıyaka\'da İlker Ergüllü futbol takımı ve transferlerle ilgilenecek
24.12.2023 - 13:09,  Güncelleme: 13:11
Abone Ol

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre biter bitmez takımı ligin en tecrübeli teknik direktörlerinden Erkan Sözeri'ye emanet eden şampiyonluk hedefindeki Karşıyaka'da Asbaşkan İlker Ergüllü'nün de sezonun ikinci yarısında futbol takımı ve transferlerle bire bir ilgileneceği öğrenildi. Sezon başında Karşıyaka'nın yönetiminde tüm sportif işlerden sorumlu asbaşkanlık görevine getirilen ancak futbol ve voleybol şubeleri kendi yönetim yapılanmalarını yapınca basketbol şubesine ağırlık veren Ergüllü'nün zirve hedefinin gerisinde kalan futbol takımına ikinci yarıda omuz vererek destek olacağı vurgulanıyor.

Başkan Azat Yeşil, 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı ve Futbol Şube Başkanı Mustafa Taşova'yla birlikte kulüpte görev almasını çok istediği teknik direktör Erkan Sözeri'yle anlaşan İlker Ergüllü'nün ara transfer döneminde yapılacak takviyelerde de futbol şubesinin yanında olacağı belirtiliyor. Şampiyonluk için ihtiyaç duyulan nokta transferleri yapacak Karşıyaka'da Ergüllü'nün takımı da sezon içinde yalnız bırakmayıp yakından ilgileneceği dile getiriliyor. Sezon başında başkanlık için yola çıkan ancak tüzükteki üyelik süresi engeline takılınca oluşturulan yönetimde asbaşkanlığı kabul eden Ergüllü'nün yakın işadamı çevresinin de ara transferde iddialı takviyeler yapılması konusunda futbola maddi-manevi destek vereceği sızan haberler arasında.

KAMP ANTALYA'DA

Sezonun ilk yarısını lider Batman Petrolspor'un 7 puan gerisinde üçüncü tamamlayan Karşıyaka, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak. Karşıyaka, yeni teknik patronu Erkan Sözeri yönetiminde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde ilk kez sahaya inecek. Maratonun ikinci etabına hazırlanmak için önünde yaklaşık 1 aylık süre bulunan İzmir temsilcisi devre arası kampını Antalya'da yapacak. Kamp programı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, voleybol, Futbol, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da İlker Ergüllü futbol takımı ve transferlerle ilgilenecek - Son Dakika


14:22
12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53
Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47
MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu 'Bahoz Afrin' etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05
TAG sürücüsüne 'Seni bu arabaya gömeriz' tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52
Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43
Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı

Son Dakika
14:22 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53 Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47 MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05 TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52 Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43 Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 14:49:32. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da İlker Ergüllü futbol takımı ve transferlerle ilgilenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement