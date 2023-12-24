Karşıyaka\'da İlker Ergüllü futbol takımı ve transferlerle ilgilenecek

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre biter bitmez takımı ligin en tecrübeli teknik direktörlerinden Erkan Sözeri'ye emanet eden şampiyonluk hedefindeki Karşıyaka'da Asbaşkan İlker Ergüllü'nün de sezonun ikinci yarısında futbol takımı ve transferlerle bire bir ilgileneceği öğrenildi. Sezon başında Karşıyaka'nın yönetiminde tüm sportif işlerden sorumlu asbaşkanlık görevine getirilen ancak futbol ve voleybol şubeleri kendi yönetim yapılanmalarını yapınca basketbol şubesine ağırlık veren Ergüllü'nün zirve hedefinin gerisinde kalan futbol takımına ikinci yarıda omuz vererek destek olacağı vurgulanıyor.

Başkan Azat Yeşil, 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı ve Futbol Şube Başkanı Mustafa Taşova'yla birlikte kulüpte görev almasını çok istediği teknik direktör Erkan Sözeri'yle anlaşan İlker Ergüllü'nün ara transfer döneminde yapılacak takviyelerde de futbol şubesinin yanında olacağı belirtiliyor. Şampiyonluk için ihtiyaç duyulan nokta transferleri yapacak Karşıyaka'da Ergüllü'nün takımı da sezon içinde yalnız bırakmayıp yakından ilgileneceği dile getiriliyor. Sezon başında başkanlık için yola çıkan ancak tüzükteki üyelik süresi engeline takılınca oluşturulan yönetimde asbaşkanlığı kabul eden Ergüllü'nün yakın işadamı çevresinin de ara transferde iddialı takviyeler yapılması konusunda futbola maddi-manevi destek vereceği sızan haberler arasında.

KAMP ANTALYA'DA

Sezonun ilk yarısını lider Batman Petrolspor'un 7 puan gerisinde üçüncü tamamlayan Karşıyaka, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak. Karşıyaka, yeni teknik patronu Erkan Sözeri yönetiminde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde ilk kez sahaya inecek. Maratonun ikinci etabına hazırlanmak için önünde yaklaşık 1 aylık süre bulunan İzmir temsilcisi devre arası kampını Antalya'da yapacak. Kamp programı önümüzdeki günlerde netleşecek.