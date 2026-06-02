Karşıyaka'dan İstanbul Maltepe'ye İtiraz

02.06.2026 13:28
Karşıyaka Spor Kulübü, 'Karşıyaka İstanbul' oluşumunun izinsiz marka kullanımına itiraz etti.

Karşıyaka Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Maltepe'de 'Karşıyaka İstanbul' adıyla faaliyet gösteren ve geçmişte kulübün franchise yapılanması içerisinde yer alan oluşumdan şikayetçi olduğunu duyurdu.

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, İstanbul Maltepe'de 'Karşıyaka İstanbul' adıyla faaliyet gösteren ve geçmişte kulübün franchise yapılanması içerisinde yer alan oluşuma ilişkin şikayette bulunduğunu duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, kendisine ait marka, logo, amblem, forma, görsel içerikler ve tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının izinsiz kullanımına derhal son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Maltepe bölgesinde Karşıyaka İstanbul adıyla faaliyet gösteren ve geçmiş dönemlerde kulübümüzün franchise yapılanması içerisinde yer alan oluşumun, kulübümüz ile mevcut herhangi bir sözleşmesel ilişkisi bulunmamasına rağmen, kulübümüze ait marka, logo, amblem, kurumsal kimlik unsurları, forma tasarımları ve görsel materyalleri kullanmaya devam ettiği tespit edilmiştir.

İlgili oluşumun, 2025-2026 yılı itibarıyla kulübümüz ile hiçbir franchise, temsilcilik, iş ortaklığı veya yetkili kullanım hakkı bulunmamaktadır. Buna rağmen kulübümüzün ismi ve kurumsal değerlerinden haksız şekilde faydalanılarak kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturulmaya çalışılması hukuka aykırıdır.

Bu kapsamda, özellikle 14 Haziran 2026 tarihinde basketbol ve voleybol branşlarında gerçekleştirileceği duyurulan seçmeler de dahil olmak üzere, ilgili oluşum tarafından yapılan hiçbir faaliyet, organizasyon, kayıt çalışması veya sporcu seçmesi kulübümüzün bilgisi, onayı veya yetkilendirmesi dahilinde değildir.

Kulübümüze ait marka, logo, amblem, forma, görsel içerikler ve diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının izinsiz kullanımına derhal son verilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, İstanbul, 3. Sayfa, Maltepe, Spor, Son Dakika

