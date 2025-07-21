Karşıyaka'dan Transfer Hamlesi - Son Dakika
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Karşıyaka'dan Transfer Hamlesi

Karşıyaka\'dan Transfer Hamlesi
21.07.2025 14:27
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Karşıyaka, Altar Hidayetoğlu ve Ahmet Yağız Mengi'yi transfer hedefi olarak belirledi.

Karşıyaka, sol kanat Altar Hidayetoğlu ile merkez orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi'yi transfer hedefi olarak belirledi.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesinde güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak dış transferde savunmacı Erol Zöngür, orta saha Alpay Eroğlu, Mücahit Arslan, forvet Hamza Küçükköylü ve kaleci Tunay Meral ile anlaşan yeşil-kırmızılılar, altyapıdan yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci ile de profesyonel sözleşme imzaladı. Transfere ara vermeyen İzmir ekibi, sol kanat Altar Hidayetoğlu ile merkez orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi'yi transfer hedefi olarak belirledi. Karşıyakalı yöneticiler, bu iki oyuncuya da kısa bir süre içerisinde yeşil-kırmızılı formayı giydirmeyi hedefliyor.

Basatemür, eski öğrencisini istiyor

Hücum hattına önemli bir takviye yapmak isteyen Karşıyaka, sol kanat oyuncusu Altar Hidayetoğlu'nu transfer etmeyi hedefliyor. 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'un bünyesinde olan 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında Menemen FK forması giydi. Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'ün yarım sezon çalıştığı eski öğrencisini tekrar kadrosunda görmek istiyor. 2001 doğumlu olan sol kanat Altar Hidayetoğlu'nun 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'daki mevcut durumunun da yakından takip edildiği belirtildi. Geçen sezon ligin ikinci yarısında Menemen FK'da 15 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, bu süreçte 5 gol atmayı başardı. İstanbul ekibiyle sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Altar'ı, yeşil-kırmızılılar satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü ifade edildi.

Karşıyaka'ya 18'lik orta saha

Karşıyaka'da transfer çalışmalarının yanı sıra bir yandan da takımı gençleştirmek için düğmeye basıldı. Yeşil-kırmızılı ekibin radarında Beşiktaş'ın altyapısından 18 yaşındaki merkez orta saha Ahmet Yağız Mengi'nin olduğu öğrenildi. 2023 yılında Beşiktaş'ın altyapısına dahil olan Ahmet Yağız Mengi, transfer görüşmeleri için yeşil-kırmızılılar tarafından İzmir'e davet edildi. Tarafların yürüttüğü sürecin olumlu geçmesi halinde Mengi'nin yeşil-kırmızılı forması giymesi bekleniyor.

Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında forma giyebilen 18 yaşındaki Ahmet Yağız, U19 Süper Lig'inde 34 maçta forma giydiği ve 5 gol attı. Ahmet Yağız Mengi, alt yaş kategorilerinde forma giydiği 94 karşılaşmada 10 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Beşiktaş, Esenler, izmir, Son Dakika

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