Karşıyaka, Fatih Taşdelen'i Transfer Etti - Son Dakika
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Karşıyaka, Fatih Taşdelen'i Transfer Etti

Karşıyaka, Fatih Taşdelen\'i Transfer Etti
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Fatih Taşdelen, Karşıyaka'ya döndü ve antrenmanlara başladı. Transfer yasağı çözülüyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Karşıyaka'nın yuvaya döndürdüğü golcü Fatih Taşdelen takımla antrenmanlara başladı. Yeşil-kırmızılılarda 2022-2024 yılları arasında forma giyerek son iki sezonda Muğlaspor ve İnegöl Kafkasspor'da şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki Fatih, 2 yıl sonra yuvaya döndü. Karşıyaka'da yönetim Fatih ve diğer transferlerin imzalarını transfer yasağını kaldırdıktan sonra resmen açıklayacak. Haftaya 4 Eylül'de sona erecek transfer döneminin bitimine kadar yasağı açabilmek için görüşmeler sürüyor.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

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