Karşıyaka, Fatih Taşdelen\'i Transfer Etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Karşıyaka'nın yuvaya döndürdüğü golcü Fatih Taşdelen takımla antrenmanlara başladı. Yeşil-kırmızılılarda 2022-2024 yılları arasında forma giyerek son iki sezonda Muğlaspor ve İnegöl Kafkasspor'da şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki Fatih, 2 yıl sonra yuvaya döndü. Karşıyaka'da yönetim Fatih ve diğer transferlerin imzalarını transfer yasağını kaldırdıktan sonra resmen açıklayacak. Haftaya 4 Eylül'de sona erecek transfer döneminin bitimine kadar yasağı açabilmek için görüşmeler sürüyor.