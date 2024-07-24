Karşıyaka, genç oyuncularla güçlendi - Son Dakika
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Karşıyaka, genç oyuncularla güçlendi

Karşıyaka, genç oyuncularla güçlendi

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk yarışında iddialı olmak için genç oyuncularla güçlendi. Aygün Özışıkyıldız ve Kadir Bakırtaş ile resmi sözleşme imzalandı. Sol kanatta oynayan Aygün, Bandırmaspor'dan transfer edildi. Kadir ise Trabzonspor'dan transfer edildi ve defansın sağında, stoper ve ön libero olarak görev yapabilecek. Karşıyaka ayrıca Alsancak Stadı'ndaki localarını satışa çıkardı.

24.07.2024 12:08
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İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı adayı olmak isteyen Karşıyaka, hafta başında genç kontenjanı için anlaştığı Bandırmaspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Aygün Özışıkyıldız'la resmi sözleşme imzaladı. Bir süredir takımla antrenmanlara çıkan futbolcu resmen Karşıyakalı oldu. Sol kanatta da oynayan Aygün, geçen sezon Bandırmaspor'da hem A takım hem U19 kadrosunda yer aldı. Kaf-Kaf'ın kulübüyle el sıkıştığı Trabzonspor'un 22 yaşındaki sağ beki Kadir Bakırtaş da sözleşme imzalamak için İzmir'e geldi. Defansın sağının yanı sıra stoper ve ön libero olarak görev yapabilen, Yomraspor, Karaman FK ve Çankaya FK'da kiralık olarak forma giyip, Karaman'da 3'üncü Lig'de şampiyonluk da yaşayan Kadir takıma katılacak. Yeşil-kırmızılılarda yönetim iç saha maçlarının oynanacağı Alsancak Stadı'ndaki locaları da satışa çıkardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, genç oyuncularla güçlendi - Son Dakika

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