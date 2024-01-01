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Karşıyaka, ikinci yarı öncesi kampa giriyor - Son Dakika
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Karşıyaka, ikinci yarı öncesi kampa giriyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefinde olan Karşıyaka, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde 10 günlük kamp için Antalya'ya gidiyor. Kampta 2 hazırlık maçı yapacak olan takım, kadroda düşünülmeyen oyuncuların kulüp bulmasını isteyecek ve transferleri kampa yetiştirmeyi hedefliyor.

Karşıyaka, ikinci yarı öncesi kampa giriyor
01.01.2024 - 12:15,
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefindeki Karşıyaka sezonun ikinci yarısı öncesi yarın Antalya'da kampa girecek. Devre arasında teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri'yi getiren Yeşil-kırmızılı ekip, 10 gün Belek'te kamp yapacak. Sözeri yönetiminde kampta 2'nci Lig ekipleriyle 2 hazırlık maçı oynamayı planlayan Yeşil-kırmızılılarda kadrodan eleme de yapılacak. Karşıyaka, Erkan Sözeri'nin ikinci yarıda kadroda düşünmediği isimlerden kulüp bulmalarını isteyecek. Transferde henüz resmi adım atmayan Karşıyaka yönetimi takviyeleri kampa yetiştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA
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