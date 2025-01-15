Karşıyaka, Kırşehirspor Deplasmanına Sorunsuz Çıkacak - Son Dakika
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Karşıyaka, Kırşehirspor Deplasmanına Sorunsuz Çıkacak

Karşıyaka, Kırşehirspor Deplasmanına Sorunsuz Çıkacak

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarıya başlarken, Karşıyaka mevcut kadrosu ile yola devam edecek. Yeni teknik direktör Ahmet Yıldırım yönetimindeki takımda, yaşanan sıkıntılara rağmen transfer yasağını açmayı düşünmüyor. Mustafa Reşit Akçay'ın ayrılması sonrası noter ile tespit yapılacak.

15.01.2025 12:47  Güncelleme: 12:48
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarının ilk maçında pazar günü yeni teknik patronu Ahmet Yıldırım yönetiminde Kırşehirspor FK deplasmanına çıkacak Karşıyaka, maratonun kalan kısmında kadrosunu bozmayacak. Alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken isimlerden yalnız gitmek isteyen Gökhan Meral'le yollarını ayıran, Cenk Ahmet, İsmail ve Sefa'nın ise paralarını yatırarak serbest kalmalarının önüne geçen Kaf-Kaf, kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı durumda gitmeyi talep eden diğer oyunculara kapıyı kapattı. Transfer yasağını şu an açmayı gündeme almayan Karşıyaka, mevcut kadrosuyla lige başlayacak.

Yeşil-kırmızılı kulüp ihtiyaç olursa 11 Şubat'ta bitecek ara transfer döneminin sonuna kadar transfer yasağını açarak takviye yapmayı değerlendirecek. Transfer yasağını kaldırmak için 2 milyon TL civarında borç ödemesi yapması gereken Karşıyaka, sıkıntılı süreçte öncelikle mevcut kadrosuyla yola devam edecek. İzmir temsilcisinde mevcut kadroda şu an hiçbir futbolcunun tek taraflı serbest kalma ihtimali bulunmuyor. Karşıyaka, Kırşehir deplasmanının masraflarını ise kulübün düzenlediği yardım kampanyasından toplanan para ve Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin'in katkısıyla karşılayacak.

AKÇAY'A NOTER TESPİTİ

Karşıyaka'da sezonun ilk yarısında takımın dümeninde olan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ikinci yarıya günler kala sürpriz bir şekilde ayrılıp memleketi Trabzon'a dönerken, yeşil-kırmızılı kulüp tecrübeli teknik adamın antrenmana çıkmadığını noter kanalıyla tespit ettiriyor. Kaf-Kaf'ta noter tespitinin ardından Akçay'ın sözleşmesi feshedilip, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'la resmi imza atılacak. Sezon başında yapılan mukaveleye göre Akçay'ın ayrılma kararını kendisi alması halinde kulübe 1 milyon TL tazminat ödemesi gerekiyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Kırşehirspor Deplasmanına Sorunsuz Çıkacak - Son Dakika

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