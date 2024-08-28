Karşıyaka, lisans sorununu çözdü

Spor

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta iddialı bir kadro oluşturan Karşıyaka sezon öncesi takımda geçen yıldan kalan oyuncuların lisanslarını çıkardı. Yeşil-kırmızılılarda 10 ismin lisansı çıkarken, 10 yeni transferin lisansı transfer yasağı kaldırıldıktan sonra alınacak. Karşıyaka, 2022-2023 sezonunda takımda forma giyen orta saha Recep Türköz'e olan 200 bin TL tutarındaki borcu nedeniyle Futbol Federasyonu kanalıyla transfer yasaklısı konumunda. Bu borcu önümüzdeki günlerde ödeyecek Kaf-Kaf, ligin başlayacağı hafta yasağı kaldırıp yeni transferlerine de lisans alacak.

Karşıyaka'da ligin başlamasına 10 gün kala şimdiye kadar geçen sezondan kalan isimlerden Cenk Ahmet, Enes Nalbantoğlu, Yasin Ozan, İsmail, Ferdi, Sefa, Hasan, Mustafa Durgun, Mertcan ve Taha'nın lisansları yenilendi. Kaf-Kaf'ta 7 Eylül Cumartesi akşamı Kırşehir FK'yla Alsancak Stadı'nda oynanacak sezonun ilk maçı öncesi defansa takviye görüşmeleri sürüyor. İzmir temsilcisi anlaştığı tecrübeli bir stoperin serbest kalmasını bekliyor. Yeşil-kırmızılılar, sezon öncesi dördüncü hazırlık maçında yarın Tire FK'yla Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda rakip olacak.