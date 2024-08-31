Karşıyaka, Manisa Basket'i 108-85 yenerek galip geldi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinin karşılaştığı hazırlık maçında Karşıyaka, Manisa Basket'i 108-85 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 21-19 önde tamamlayan Karşıyaka, devreyi de 54-41 üstün bitirdi. Üçüncü periyodu da 81-67 önde geçen Karşıyaka, müsabakadan 108-85 galip ayrıldı.

Karşıyaka'da Errick McCollum 26 sayı ile oynarken Manisa Basket'te 30 sayı bulan Saben Lee karşılaşmanın en skorer ismi oldu.