Karşıyaka, Manisa Basket'i hazırlık maçında yendi - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, Manisa Basket'i hazırlık maçında yendi

Karşıyaka, Manisa Basket\'i hazırlık maçında yendi

Karşıyaka, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Manisa Basket'i 108-85 mağlup etti. Karşıyaka'da McCollum 25, Webb 21, Jefferson 15 sayıyla öne çıktı. Manisa'da ise Lee 30 sayı attı. Karşıyaka, Fenerbahçe ile 4 Eylül'de karşılaşacakken, Manisa Basket, Ege Cup'ta Aliağa Petkimspor ile 5 Eylül'de mücadele edecek.

01.09.2024 12:11
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İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek iki Ege temsilcisini karşı karşıya getiren yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Karşıyaka, Manisa Basket'i 108-85 yendi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 21-19, ilk yarısı 54-41, üçüncü periyodu ise 81-67 ev sahibi ekip lehine bitti. Karşıyaka'da McCollum 25, yeni yabancılardan Webb 21 sayı, Jefferson 15, Boutseile 13 sayıyla oynadı. Tepeden tırnağa kadrosunu yenileyen Manisa'da Lee 30 sayı attı. Toplam 8 hazırlık maçı yapacak Karşıyaka, 4 Eylül'de İstanbul'da Fenerbahçe'yle rakip olacak. Manisa Basket ise 5 Eylül'de Aliağa'daki Ege Cup'ta Aliağa Petkimspor'la karşılaşacak.

Kaynak: DHA

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