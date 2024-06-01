Karşıyaka'nın 112 yıllık tesisleri ihaleye çıkarıldı - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka'nın 112 yıllık tesisleri ihaleye çıkarıldı

Karşıyaka\'nın 112 yıllık tesisleri ihaleye çıkarıldı

İzmir'in en köklü spor kulüplerinden Karşıyaka'nın 30 yıldır kullandığı Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri, Milli Emlak tarafından ihaleye çıkarıldı. Tesislerin bulunduğu arazinin yıllık kira bedeli 29 milyon 800 bin TL olarak tahmin ediliyor. Karşıyaka'nın tesislerinin kira kontratı Haziran 2023'te sona eriyor ve kulüp, sözleşmeyi uzatmak için başvuru yapmış ancak henüz yanıt alamamıştır. Kulüp, tesislerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır ve sorunu çözmek için harekete geçecektir.

01.06.2024 13:01
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

İZMİR'in 112 yıllık en köklü spor kulübü Karşıyaka'nın 30 senedir evi olan Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarıldığı ortaya çıktı. Yeşil-kırmızılı kulübün Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın adını taşıyan tesislerinin 30 yıllık kira kontratı dolarken, Milli Emlak'a ait olan tesislerin bulunduğu 42 bin 616 metrekarelik arazinin yıllık 29 milyon 800 bin TL tahmini kira karşılığı 27 Haziran'da ihaleye çıkacağı öğrenildi. Karşıyaka'nın 1994'te 29 yıllığına devralıp, 1995-1996 yılları arasında Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın önderliğinde tesislerini inşa ettiği Çiğli sınırlarındaki arazinin kira kontratı Haziran 2023'te sona erdi. Karşıyaka, kira borcu bulunmadığı tesislerinin kontratını uzatmak için sözleşme bitmeden Ocak 2023'te gerekli başvuruyu yaptı.

Ancak başvuruya olumlu-olumsuz yanıt gelmediği öğrenilirken, bir heyet gelerek tesiste değerleme yaptı. Karşıyaka'nın 30 yıl önce boş olarak devralıp üzerine antrenman sahaları, salonlar ve kamp merkezlerini yaptığı tesislerin mülkiyeti kontrat gereği devlete geçti. 30 yıllık kontrat süresi dolup tesisler devlete geçtiği için yeşil-kırmızılı kulübün arazide yıllar içinde kendi yaptırdığı tüm saha ve binaların da kira bedellerinin hesaplandığı, bu nedenle ihale rakamının bu kadar yüksek çıktığı öğrenildi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün arazi için 27 Haziran'da yapacağı irtifak hakkı ihalesine katılmak için teminat bedeli de 8 milyon 940 bin TL olarak açıklandı. İrtifak hakkı amacı ve süresi, "İmar planında ayrıldığı amaca/imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun spor tesisi yapılmak amacıyla 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı" olarak açıklandı.

3 SAHA, 3 SALON, KAMP MERKEZİ VAR

Karşıyaka Spor Kulübü Selçuk Yaşar Tesisleri, 42 bin 616 metrekare alan üzerine kurulu. Tesisler, içerisinde 1 adet standart ölçülerde, 1 adet küçük olmak üzere 2 adet doğal çim sahaya, futbol altyapı için 1 adet büyük suni çim sahaya, 2 adet basketbol salonuna, 1 adet voleybol salonuna, futbol kamp merkezi, fitness ve rehabilitasyon merkezi, altyapı lojmanları ve altyapı ofisleri ile birlikte sosyal alanlara sahip. Karşıyaka'nın hem futbol A takım hem de futbol, basketbol ve voleybolda altyapıdaki merkezi olan tesislerdeki sahalar ve salonlara kulüp tarihinin sembol teknik adam ve antrenörleri olan Hüseyin Hamamcı, Nadir Vekiloğlu ile Ufuk Sarıca'nın isimleri verilmişti. Voleybol altyapı salonu ve rehabilitasyon merkezi, hayatlarını kaybeden Karşıyakalı ünlü hekimler Tibet Kızılcan ve Bülent Zeren'in adını taşıyor.

KULÜP HAREKETE GEÇECEK

Sıfırdan yaparak yaklaşık 30 yıldır kullandığı tesisleri yıllık 30 milyon TL'ye yaklaşan bedelle ihaleye çıkarılıp tesislerinden olma tehlikesi yaşayan Karşıyaka, sorunu çözmek için harekete geçti. Daha önce yeni stat projesi kapsamında kiracı olduğu Yalı'daki İlçe Stadı, tenis kortları, voleybol salonu ve kulüp binası 2015'te yıkılıp stat yapılamayınca mağdur olan Karşıyaka, Çiğli Tesisleri için çözüm arayacak. Kendi yaptığı tesiste işgalci konumuna düşüp ihaleye katılıp kazansa dahi arazi için yüksek kira bedeli ödemesi gerekecek Kaf-Kaf sorunu çözmeye çalışacak. Daha önce tesisteki doğal çim sahanın bir kısmı İZBAN hattı geçeceği için kulüpten alınmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'nın 112 yıllık tesisleri ihaleye çıkarıldı - Son Dakika

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