Karşıyaka'nın Bonservis Gecikmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'nın Bonservis Gecikmesi

Karşıyaka\'nın Bonservis Gecikmesi
18.06.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, Fenerbahçe'den Adem Yeşilyurt'un ikinci bonservis taksidini hala alamadı.

3'üncü Lig'deki köklü İzmir temsilcisi Karşıyaka, şubat ayında yeni sezon için 500 bin euro karşılığı Fenerbahçe'ye sattığı genç yıldız adayı Adem Yeşilyurt'un bonservisinin ikinci taksidini henüz alamadı. Adem'in bonservisini 2 taksitle ödeyecek Fenerbahçe, sezon içinde Sadettin Saran döneminde yeşil-kırmızılılara 250 bin euro tutarındaki ilk taksidi yatırırken, sarı-lacivertlilerde 7 Haziran'daki kongrede Aziz Yıldırım başkanlığında yeni yönetimin seçilmesinin ardından imza yetkisi çıkana kadar ikinci ödeme askıya alındı. Karşıyaka'ya bu hafta başında 15 Haziran'da yapılması beklenen bonservis ödemesinin ay sonuna kaydığı öğrenildi.

Adem'in bonservisinden gelecek 250 bin Euro ile personel ve futbol takımında kalan oyunculara ödeme yapmayı planlayan Karşıyaka'nın hesabı ödemenin gecikmesiyle şaştı. Bu paranın 50 bin euro tutarındaki kısmı 19 yaşındaki genç milli sağ kanat oyuncusunun eski kulüplerinden Pınargücü'ne ödenecek. Bonservisin 100 bin euro tutarındaki kısmı da geçen sezon içinde eski bir yöneticiden alınan borca gidecek. Karşıyaka, yeni sezon öncesi Fenerbahçe'ye katılacak Adem için 500 bin euro bonservisin yanında sonraki transferinden yüzde 25 pay, Düzce Topuk Yaylası'nda 2 kamp ve kiralık olarak 3 genç futbolcu karşılığında anlaşmıştı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, uzun süredir takip ettiği sarı-lacivertlilerin 3 gencini Karşıyaka'ya kazandırmayı istiyor.

ÖNCELİK İÇ TRANSFERDE

Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün sözleşme yenilemesinin ardından gözler iç transferde kontratı biten isimlere çevrildi. Geçen sezondan Tunay, Alpay, Doğanay, Murat, Mücahit, Ömer Faruk, Tolga'nın yanı sıra kiralık gelen Yasin, Onur ve Yakup Arda'nın sözleşmelerinin bittiği Kaf-Kaf'ta önceliğin orta saha Alpay, santrfor Ömer Faruk ve hücum hattının önemli isimlerinden Mücahit'e verilmesi bekleniyor. Sözleşmeleri biten diğer isimlerle yeniden anlaşılması ise beklenmiyor.

Kaynak: DHA

Adem Yeşilyurt, Fenerbahçe, Karşıyaka, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Bonservis Gecikmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
Batı Şeria’da Camiler Ateşe Verildi Batı Şeria'da Camiler Ateşe Verildi
Türkan Şoray, ’Panter Emel’’in cenazesinde kahroldu Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD-İran anlaşması İsviçre’de imzalanıyor ABD-İran anlaşması İsviçre'de imzalanıyor

12:49
Haluk Levent’e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
12:45
Büyük ters köşe İşte Fenerbahçe’nin yeni hocası
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
12:18
Elazığ’da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku
Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
11:34
Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi
Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi
11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:02
CHP’de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi Kapsamlı inceleme başlıyor
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor
10:46
Yolcu minibüsünde dehşet anları: Kaçırdığı minibüsle kaza yapıp öldü
Yolcu minibüsünde dehşet anları: Kaçırdığı minibüsle kaza yapıp öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 13:02:38. #7.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka'nın Bonservis Gecikmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.