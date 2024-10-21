Karşıyaka'nın İki Maçta 100 Sayı Üstü Başarı - Son Dakika
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Karşıyaka'nın İki Maçta 100 Sayı Üstü Başarı

Karşıyaka\'nın İki Maçta 100 Sayı Üstü Başarı

Karşıyaka, ligde 2 galibiyetle 280 sayı atarak en fazla sayı atan takım konumunda.

21.10.2024 10:16
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Karşıyaka, bu sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı üç maçın ikisinde 100 sayı üzerinde atmayı başardı.

Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk 3 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 mağlubiyete imza attı. Sezona Bahçeşehir Koleji yenilgisiyle başlayan yeşil-kırmızılılar, daha sonra oynadığı Merkezefendi Basketbol ve Mersin Spor maçlarını kazanarak üst üste iki galibiyet elde etti. İç sahada oynadığı bu karşılaşmalarda taraftarının da desteğiyle etkili bir performansa imza atan Karşıyaka, Merkezefendi'yi 105-88, Mersin Spor'u ise 107-81'lik skorla geçmeyi başardı. Bahçeşehir'e de deplasmanda 82-68 kaybetti. Bu sonuçlarla birlikte ligde 7. sırada yer alan İzmir ekibi, oynadığı 3 maçın ikisinde 100'ün üzerinde sayı atarak önemli bir başarıya imza attı. Bu süreçte sayı üretme konusunda problem yaşamayan yeşil-kırmızılılar, şu ana kadar toplam 289 sayı atan Fenerbahçe'den sonra 280 sayı ile ligin en fazla sayı atan takımı konumunda bulunuyor.

Öte yandan deplasmanda oynadığı ilk maçta galibiyet yüzü göremeyen Karşıyaka, gelecek hafta kendisi gibi şu ana kadar 2 galibiyet 1 mağlubiyete imza atan Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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