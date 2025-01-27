Karşıyaka\'nın Pivotu Muhsin Yaşar Bursaspor\'a Gidiyor

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BASKETBOL Süper Ligi'nde maddi sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ve son 5 maçını kaybeden Karşıyaka'da son olarak iç sahada oynanan Bahçeşehir Koleji maçında forma giymeyen pivot Muhsin Yaşar yol ayrımına geldi. Bu sezon başında yeşil-kırmızılılara imza atan 29 yaşındaki basketbolcuya Yalovaspor ve Bursaspor'un talip olduğu bildirildi. Muhsin'in tercihini Bursaspor'dan yana kullanacağı öğrenildi. Muhsin için altyapısından yetiştiği Tofaş'ın da devrede olduğu iddia edildi. Uzun yıllar Tofaş'ta görev yapan Muhsin, kariyerinde Gaziantep Basketbol ve Darüşşafaka'da da görev yaptı. Öte yandan ismi Barcelona ile anılan Fatts Russell'a Virtus Bologna'nın da talip olduğu ancak anlaşma sağlanamadığı belirtildi.