Karşıyaka'nın Yeni Stadyumu İçin Hafriyat Başladı - Son Dakika
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Karşıyaka'nın Yeni Stadyumu İçin Hafriyat Başladı

Karşıyaka\'nın Yeni Stadyumu İçin Hafriyat Başladı
20.06.2026 10:26
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İzmir Karşıyaka'nın yeni stadı için hafriyat çalışmaları başladı. Zübeyde Hanım Stadyumu inşaatı yolunda.

İZMİR'in 114 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka'nın uzun süredir yapımını beklediği yeni stadının arazisinde hafriyat çalışmaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla mart ayında imzalanan protokol sonucu yapımını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını alacak Karşıyaka'nın yeni stadı için taraftarları heyecanlandıran gelişme yaşandı. Yeni stadın yapılacağı, 2015 yılında proje kapsamında yıkılan eski Karşıyaka İlçe Stadı'nın uzun süredir atıl kalan arazisinde iş makineleri ve kamyonlar hafriyat kaldırmaya başladı.

Statta hafriyat çalışmalarının ardından zemin etüdü yapılması bekleniyor. Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi'nde bulunan 26675 ada 11 parsel üzerine yapılması planlanan Zübeyde Hanım Stadyumu için zemin etüdü sonrası ihale süreci beklenecek. 2014 yılında stadın ilk projesini de çizen Mimar Bahadır Kul, daha önce 2014 ve 2017'de TOKİ tarafından iki kez ihaleye çıkmasına rağmen o dönem açılan davalarla yapılamayan stadın projesini revize etmişti. Stadın 15 bin koltuk kapasiteli ve tek katlı olması planlanıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Yeni Stadyumu İçin Hafriyat Başladı - Son Dakika

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