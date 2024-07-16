Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'dan Şampiyonluk Mesajı - Son Dakika
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Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'dan Şampiyonluk Mesajı

Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay\'dan Şampiyonluk Mesajı

Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi antrenmanlarına başlayan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, futbolcularına şampiyonluk için mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. Akçay, takımda disiplin ve saygıyı elden bırakmayacaklarını vurgulayarak, birbirlerine saygılı olmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, golcü Yasin Ozan'ın sakatlıktan dönerek ilk antrenmana katıldığı da bildirildi.

16.07.2024 13:39
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi antrenmanlara Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde başlayan Karşıyaka'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay takımına net mesajlar verdi. Yeşil-kırmızılılarda ilk çalışma öncesi futbolcularıyla toplantı yapan tecrübeli teknik adam, şampiyonluk için Karşıyaka'da olduklarını belirterek, "Mücadele etmeyenin, tekmeye kafa uzatmayanın, savaşmayanın takımda yeri yok" dedi.

Kariyerinde daha önce alt liglerde şampiyonluklar yaşayıp, Konyaspor'la Süper Kupa'yı kazanan, Trabzonspor, Osmanlıspor ve Konya'yla UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 29 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgiyle iyi bir performans sergileyen Akçay, takımda kardeşlik ortamıyla başarıya ulaşacaklarını söyledi.

Karşıyaka'nın istediği takdirde her teknik adamı, her futbolcuyu alabilecek gücünün olduğunu vurgulayan Mustafa Reşit Akçay, "Kulüpte ben dahil hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz. Disiplini ve saygıyı elden bırakmayacağız. Her futbolcuma saha içiyle ilgili sıkıntıları konusunda kapım her zaman açık. Birbirimize, takım arkadaşlarımıza saygılı olacağız. Bir futbolcunun oyundan çıkarken bana yaptığı tepkiyi ilk seferde es geçerim ama yerine giren takım arkadaşına verdiği tepkiyi affetmem. Futbol hepimizin ekmek kapısı. Antrenmanlarda herkes takım arkadaşını sakatlamamaya özel özen gösterecek. Takımdaşlık olgusunu oturtacağız. Hepimiz başarı için buradayız. İnanmayanın, yüzde 100'ünü vermeyenin takımda yeri olmayacak" diye konuştu.

YASİN OZAN DÖNDÜ

Yeni sezon öncesi 13 futbolcunun ayrıldığı Karşıyaka'da geçen yıl çapraz bağları kopup ameliyat olduğu için şubat ayından bu yana yeşil sahalardan uzak kalan golcü Yasin Ozan, ilk çalışmaya katıldı. İyileşen tecrübeli futbolcu kamp döneminde form tutacak. Kaf-Kaf'ta ilk antrenmanda bedelli askerlik görevini yerine getiren Enes Nalbantoğlu ve takımdan ayrılacak Ömer Alper ve Hakan Erçelik dışındaki tüm oyuncular yer aldı. Şanlıurfaspor'la anlaşan Hakan ve Orduspor 1967'nin yolunu tutan Ömer bonservislerini almak için kulübe para getirecek. Karşıyaka'nın yeni transferleri santrfor İshak Kurt, sağ kanat Ali Sinan Gayla, stoper Abdülkadir Öksüz ve 1 yıl sonra yuvaya dönen Metin Peker de ilk antrenmana çıktı.

Yeşil-kırmızılı ekip 1 Ağustos'ta kampa gidecek. Yönetim kamp öncesi transferde birkaç imza daha attırmayı planlıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'dan Şampiyonluk Mesajı - Son Dakika

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