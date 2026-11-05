Karşıyaka Teknik Direktörü Uysal, 7 maçta 6 galibiyetle liderliği hedefliyor

Karşıyaka Teknik Direktörü Zafer Uysal, hedeflerine maç maç ilerleyerek ulaşmak istediklerini söyledi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezona Burhanettin Basatemür yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başladı. İlk 4 haftada istediği sonuçları alamayan yeşil-kırmızılılar, Basatemür'le yollarını ayırarak takımın başına Zafer Uysal'ı getirdi. İzmir ekibi, Uysal yönetiminde lig ve kupada çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir çıkış yakaladı.

Karşıyaka Teknik Direktörü Zafer Uysal da İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, ana hedeflerinin maç maç ilerlemek olduğunu söylerken sezonu lider tamamlamak istediklerini belirtti ve taraftarlardan destek beklediklerini ifade etti.

"Henüz tam olarak istediğimiz yerde değiliz"

Göreve geldiklerinde takımın ligde yalnızca 2 puanı bulunduğunu hatırlatan Uysal, oyuncuların gösterdiği reaksiyonla önemli bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Göreve geldiğimizde 4 haftada 2 puan toplamış bir takım vardı. Eksi 10'dan bu noktaya geldik. Hedefleri olan bir takım kurulmuştu ancak alınan sonuçlarla bu hedeflerden uzaklaşılmış gibi görünüyordu. Karşıyaka her zaman hedefin içinde olmak isteyen bir camia. Biz de bu hedefin içinde kalmayı sürdüreceğiz. Göreve geldikten sonra oyuncularımızın gösterdiği reaksiyon, istek, coşku ve özveri sahaya yansıdı. Bunlar da beraberinde puanları getirdi. Puan açısından iyi durumda görünsek de henüz tam olarak istediğimiz yerde değiliz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Sezon başında tam hazır olmayan oyuncularımız vardı. Onların eksiklerini gidermeye yoğunlaştık. Takım savunması, topun arkasına geçme ve doğru pozisyon alma üzerine çalıştık. Oyuncularımız da bunları sahada çok iyi uyguladı. Mücadele gücümüzü artırarak istediğimiz sonuçları aldık" dedi.

"Oyuncularımız özgüvenlerini kazandı"

Kapalı savunmalara karşı şut çalışmalarına önem verdiklerini ancak bunun yalnızca son maça özgü olmadığını söyleyen Uysal, "Şut çekmek zaten futbolun doğasında var. Kapalı savunmalara karşı şut çalışmaları yapıyoruz ve her maçta oyuncularımızdan şut çekmelerini istiyoruz. Sadece şut değil; ara pasları, savunma arkasına koşuları ve kenar ortalarını da birlikte çalışıyoruz. Goller uzaktan şutlarla gelince sanki bunun üzerine özel bir çalışma yapmışız gibi düşünülüyor ancak bunlar zaten antrenmanlarımızın bir parçası. Oyuncularımız potansiyellerini ortaya koymaya ve özgüvenlerini kazanmaya başladı. Artık oynadıkları oyundan daha fazla keyif alıyorlar. Sahadaki oyuncu keyif alınca tribündeki taraftar da keyif alıyor. Bu durum bizi de mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bütün konsantrasyonumuz Biga maçında"

Önlerinde Biga ve Gemlik karşılaşmalarının bulunduğunu ancak her maçı ayrı ayrı değerlendirdiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Önümüzde Biga, ardından da Gemlik maçı var. Süreci iki veya üç maçlık dönemler halinde değil, maç maç değerlendirmek gerekiyor. Biga, geçen sezon BAL'dan yükselen bir takım. Dinamik ve güçlü bir ekip. Oyuncularının çoğu BAL seviyesinden gelmiş olsa da bu lige uyum sağlamışlar. Mücadele güçleri yüksek. Yanılmıyorsam 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetleri var. Küçümsenecek bir rakip değil. Ancak kendi sahamızda, taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Bunun için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Oyuncularımızdan beklentilerimiz de var. Şu anda bütün motivasyonumuz ve konsantrasyonumuz Biga maçına yönelik. Bu karşılaşmanın ardından Gemlik maçını düşüneceğiz" diye konuştu.

"Erol'u takıma yavaş yavaş adapte edeceğiz"

Erol'un yeniden takıma katılma sürecini değerlendiren Zafer Uysal, "Erol, sezon başındaki hazırlık maçlarında forma giymişti ve bizimle bütün antrenmanlara katılıyor. Uzun bir ara verdi ancak cezasının bitmesiyle yeniden aramızda olacak. İlk etapta kendisine forma vermeyebiliriz ama ilerleyen süreçte ondan yararlanacağız. Şu anda forma giyen oyuncularımız da iyi performans gösteriyor ve takımımız yükselen bir ivme yakaladı. Erol bizim değerli oyuncularımızdan biri. Geçen sezon ortaya koyduğu performansı biliyoruz. Onu takıma yavaş yavaş adapte edeceğiz" dedi.

"Amacımız bütün maçları kazanıp lider olmak"

Karşıyaka camiasının beklentilerinin farkında olduklarını ve hedeflerine maç maç ilerleyerek ulaşmak istediklerini vurgulayan Uysal, "Uzun süredir bekleyen ve sabırsız bir camia var. Biz her maça ayrı ayrı odaklanarak 3 puan almak istiyoruz. İlk yarının sonuna kadar bütün maçlarımızı kazanabilirsek çok farklı bir noktaya geliriz. Amacımız bütün maçları kazanmak ve lider olmak. Ancak hedefimiz her zaman önümüzdeki maç olacak. Maç maç ilerleyeceğiz. Sonrasında ortaya çıkacak tablo bize yol gösterecek" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızdan sabır değil, destek istiyoruz"

İç saha maçlarında taraftar desteğinin büyük önem taşıdığını dile getiren Uysal, "Kendi sahamızda taraftarımızın gücünden yararlanmak istiyoruz. Onlar bizim için önemli bir itici güç. Rakibi tedirgin ederken bizi de coşkulandırıyor ve mücadele gücümüzü artırıyorlar. Taraftarlarımızdan sabır istemiyoruz, sadece destek bekliyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Özellikle önümüzdeki iki zorlu karşılaşmada bu desteği yanımızda hissetmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

Türkiye Kupası'nda da yollarına devam etmek istediklerini belirten Uysal, geniş kadronun kendilerine önemli bir avantaj sağladığını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Bizim gibi takımlar için lig ve kupayı birlikte götürmek kolay değil. Ancak kadro genişliğimiz önemli bir avantaj. Ligde fazla şans veremediğimiz oyuncularımızı ve U19 takımından aldığımız gençleri kupada değerlendirebiliyoruz. Bu durum rotasyon yapmamızı kolaylaştırıyor. Her iki kulvarda da galibiyetler aldık ve kupada tur atladık. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Kupayı kazanacağımızı söylemek hayalcilik olur. Gerçekçi olmak gerekiyor. Sahaya çıkıp mücadelemizi vereceğiz ve alacağımız sonuçlara göre yolumuza devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.