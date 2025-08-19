Karşıyaka Voleybol, Alara Altundağ\'ı Kadrosuna Kattı

Karşıyaka Voleybol, son olarak Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki libero Alara Altundağ'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi libero bölgesine takviye yaparak son olarak Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki deneyimli oyuncu Alara Altundağ'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Sigortahop, Çukurova Belediyesi, Karayolları ve Beşiktaş formaları giyen başarılı libero Alara Altundağ'a Hoş Geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Ailemize hoş geldin, Alara" ifadelerine yer verildi. - İZMİR