Karşıyaka'ya Zübeyde Hanım Stadı Yapılacak - Son Dakika
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Karşıyaka'ya Zübeyde Hanım Stadı Yapılacak

Karşıyaka\'ya Zübeyde Hanım Stadı Yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı bütçesinde Karşıyaka Stadı'nın yapımına 250 milyon TL ayırdı. Stadın ismi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olarak belirlendi.

21.11.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı bütçesinde Karşıyaka Stadı'nın yapım faaliyetleri için 250 milyon TL ayrıldı. Stada koyulacak isim de belirlendi. Buna göre Karşıyaka'da yapılacak stada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın isminin verileceği böylelikle stadın tam isminin Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı olacağı açıklandı.

İzmir'de yapımı ile ilgili davalar açılan, arazi, otopark sorunu, imarla ilgili birçok sıkıntılı süreç geçiren Karşıyaka Stadı'nın inşası ile ilgili Büyükşehir Belediyesi adım attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesinde Karşıyaka stadının yapım faaliyetleri için ise 250 milyon TL ayrıldı. Bütçede yer alan bilgiye göre Etüt ve Proje Daire Başkanlığı bütçesinde 50 milyon TL ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı bütçesinde ise 200 milyon TL pay aldığı belirtildi. Stada koyulacak isim de belirlendi. Buna göre Karşıyaka'da yapılacak stada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın isminin verileceği böylelikle stadın tam isminin Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı olacağı açıklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'ya Zübeyde Hanım Stadı Yapılacak - Son Dakika

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