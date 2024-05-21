Karslı Atletler İzmir\'deki Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçmelerinde Başarılı

Spor

İzmir'de düzenlenen Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçmelerine Karslı atletler damgayı vurdu.

İzmir'de yapılan Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçmelerinde Büyük Bayanlarda Tuğba Toptaş, 800 metrede 1'inci olurken, Toptaş, bin 500 de ise 2'inci oldu.

Bahar Atalay 3 bin metrede 1'inci, bin 500 metrede 2'inci, 3 bin metre Su Engelin de Zennure Güneş 3'üncü, U20 Bayanlarda Fatma Altun 800 metrede 2'inci, bin 500 metrede de 3'üncü olarak kürsüye çıktı.

Karslı atletlerden Tuğba Toptaş 800 ve bin 500 metre de Bahar Atalay ise 3 bin metrede 25-26 Mayıs 2024 tarihinde İzmir'de yapılacak olan Büyükler Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi ve Kars'ı temsil edecek.

Öte yandan 18-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Mısır'ın İsmaili şehrinde yapılan U23 Akdeniz Şampiyonası'nda da Utku Göler 5 bin metre de 3'üncü oldu. - KARS