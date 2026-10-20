Kartal, Fenerbahçe'nin 2-0 öne geçtiği Slavia Prag maçında 2-2'lik sonuca üzüldü - Son Dakika
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Kartal, Fenerbahçe'nin 2-0 öne geçtiği Slavia Prag maçında 2-2'lik sonuca üzüldü

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Kartal, 2-0 öne geçtikleri maçta taraftarları üzdükleri için üzgün olduklarını söyleyerek istifa tezahüratlarına 'keşke yaşamasaydım' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 2-0 öne geçtikleri maçta ortaya çıkan sonuç sebebiyle üzgün olduklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, mücadeleye çok iyi başlayıp 2-0 üstünlüğü yakaladıklarının altını çizdi.

Oyunun kalanında taraftarları hayal kırıklığına uğrattıklarını belirten Kartal, "Onları üzdüğümüz için biz daha çok üzgünüz. Sonuçta bu Şampiyonlar Ligi maçı. Bu akşam oyuncularım çok iyi mücadele etti. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Fiziksel özellikleri çok yüksek bir rakip. İkinci yarıda bulduğumuz net pozisyonları değerlendiremedik. Rakibe her ne kadar az pozisyon versek de maç 2-2 bitti. Bu istemediğimiz bir şeydi." ifadelerini kullandı.

Ake'nin yaşadığı sakatlık sebebiyle mecburi değişiklik yaptıklarını dile getiren Kartal, "Ake, sağ üst arka bölgesinde çekme olduğunu belirtti, riske etmek istemedi. Yarın MR'ı çekilecek. Bakalım yırtık var mı, varsa hangi derecede göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Oğuz Aydın'ı oyundan almasıyla ilgili eleştiriler hakkında konuşan Kartal, şöyle konuştu:

"Kerem takım savunmasına bugün Oğuz'dan daha çok yardım etti. Oğuz 3-4 maçtır sürekli oynuyor. İkinci yarıda yoruldu. Bazı isteklerimizi yapamamaya başladı. Çok güzel bir gol attı. Kerem belki skora katkı yapamadı ama takım savunmasına katkısı oldu."

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanıp taraftarları mutlu etmek istediklerini belirten Kartal, tribünlerden gelen 'İstifa' tezahüratlarıyla ilgili olarak da "Futbolda bunlar var. Bugün 'istifa' diye bağırdılar. Üzgünüm, keşke böyle bir şey yaşamasaydım ama oldu. Önümüzde çok önemli bir maç var. Derbi var, kazanırız, sonrasında yine kazanırız, taraftarlarımızla barışırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiSlavia PragFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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