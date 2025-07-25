Kasapoğlu: "Engelleri birlikte, azimle ve sporun gücüyle aşacağız" - Son Dakika
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Kasapoğlu: "Engelleri birlikte, azimle ve sporun gücüyle aşacağız"

Kasapoğlu: "Engelleri birlikte, azimle ve sporun gücüyle aşacağız"
25.07.2025 12:03
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Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr.

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Engellilerimizin hayatına dokunmak, hayatlarını kolaylaştırmak, hedeflerine giden yolun önünü açmak adına atılacak her adımın paha biçilemez olduğunu gayet iyi biliyoruz" dedi.

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nın açılış seremonisinde konuştu. Rekor katılımla gerçekleşen anlamlı ve değerli organizasyonda bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Kasapoğlu, "Ben sporun birleştiren ve iyileştiren bir olgu olduğuna yürekten inanıyorum. Bilhassa paralimpik rekabeti spor tutkusunun en büyük göstergesi olarak görüyorum. Burada mücadele eden sporcularımız engellerin sadece aşılmak için var olduğunu, azim ve gayretin önünde durabilecek hiçbir gücün olamayacağını bizlere en güçlü biçimde bir kere daha gösteriyor. ve tüm insanlığa ilham oluyor. Biz bu tablodan ilham alıyoruz. İnsanlık olarak engelleri birlikte aşabileceğimize yürekten inanıyoruz. ve bu anlamlı rekabetin içinden yükselen birlik ruhunu, azmin, inancın, kardeşliğin ve dayanışmanın sembolü olarak görüyoruz. Türkiye olarak spor başta olmak üzere hayatın her alanında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonuyla tüm engelleri aşmak için mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

"Engellilerimizin hayatına dokunmak paha biçilmez bir gayret"

Engelleri kaldırmak için kararlılıkla mücadele ettiklerini belirten Kasapoğlu, "Ben paralimpik camia ile gönül bağı olan bir kardeşinizim. Aynı zamanda Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanlığını üstleniyor olmaktan da büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Araştırma Komisyonumuz, paydaşlarımızla birlikte ortak aklın, istişarenin ve sahadan gelen bilgilerin ışığında engelli bireylerimizin sorunlarını tespit etme ve çözüm üretme noktasında son derece kıymetli bir görevi ifa ediyor. Engellilerimizin hayatına dokunmak, hayatlarını kolaylaştırmak, hedeflerine giden yolun önünü açmak adına atılacak her adımın paha biçilemez olduğunu gayet iyi biliyoruz. Komisyonumuz bu süreçte gücünü milletimizin iradesi ve inancından, devletimizin sorun çözme kabiliyeti ve kararlılığından alarak yol yürüyor, engelli bireylerimizin hayatına dokunabilmek adında canla başla gayret gösteriyor. Engellilerimize destek noktasında ülkemizde halihazırda faaliyet gösteren güçlü sivil toplum yapılanmasını son derece kıymetli buluyoruz. Tüm paydaşlarımızla beraber oluşturduğumuz güçlü uyum ve koordinasyonun kazanımları gün geçtikçe daha belirgin hale gelecektir. Engelleri kaldırmanın, zorlukları aşmanın kararlılık gerektirdiğini gayet iyi biliyoruz. Komisyonumuz bu kararlılığın, bu irade ve inancın yansımasıdır. Engellilerimizin yarınını dünden daha kolay kılmak yegane amacımızdır" ifadelerini kullandı.

Sporcuların başarıları benzersiz bir referans teşkil ettiğini ifade eden Kasapoğlu, "Ülkemizin ve para sporcularımızın gösterdiği tarihi başarılar, kırılan madalya rekorları engellilerimizi destekleyici adımların ne derece kıymetli olduğu hususunda benzersiz bir referans teşkil ediyor. Açıkçası bu yolda onların tutku ve inançlarından, zorluklar karşısındaki sarsılmaz duruşlarından ilham alıyoruz. Burada, bu organizasyonda mücadele edecek her sporcu büyük bir ailenin üyesi olarak azimleri ve inançlarıyla parlıyor, tutkularıyla dünyadaki milyonlarca gence ve elbette tüm insanlığa örnek teşkil ediyor. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmamız vesilesiyle Türkiye Milli Paralimpik Komitemize, sporcularımızın daima yanında olan federasyonlarımıza, kulüplerimize ve hocalarımıza emekleri için gönülden teşekkür ediyorum. Bu güzel mücadele için ülkemizde bulunan tüm sporcularımıza canı gönülden başarılar diliyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kasapoğlu: 'Engelleri birlikte, azimle ve sporun gücüyle aşacağız' - Son Dakika

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