Kasımpaşa, Alanyaspor'u 1-0 Yendi

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'de Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. 60. dakikada Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'nin kornerden attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?