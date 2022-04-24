Kasımpaşa, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Kasımpaşa, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak

24.04.2022 14:29
Kasımpaşa, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Lacivert-beyazlılar, rakibine karşı en son deplasmanda galibiyetini 9 yıl önce almıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa yarın saat 20.30'da Beşiktaş'a konuk olacak. Rakibine karşı deplasmanda 9 yıldır üstünlük kuramayan Paşa, Sami Uğurlu önderliğinde son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde son 6 haftada 5 galibiyet

Lacivert-beyazlılar Süper Lig'in son 6 haftasında 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak topladığı 15 puanla düşme hattından uzaklaşarak orta sıralarda kendine yer buldu. 33. hafta itibariyle 11. sırada bulunan Kasımpaşa, söz konusu maçlarda Göztepe, Çaykur Rize, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor'u yenerek, 3 puanı hanesine yazdırırken, Haliç derbisinde ezeli rakibi Karagümrük'e boyun eğerek bu karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Paşa'da Sami Uğurlu farkı

Kasımpaşa, sezonun ilk yarısının bitimine iki hafta kala teknik direktörlük görevine getirilen Sami Uğurlu önderliğinde 16 Süper Lig karşılaşmasına çıktı. Bu müsabakalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. İstanbul temsilcisi, 43 yaşındaki teknik adam ile bu süreçte 33 puan topladı. Lacivert-beyazlılar ligde 33 hafta sonunda 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile topladığı 44 puanla 11. sırada yer alıyor.

Jackson Muleka performansıyla dikkat çekiyor

İstanbul ekibinde son haftalarda alınan başarılı sonuçlara en çok katkısı olan futbolculardan biri şüphesiz Jackson Muleka. 22 yaşındaki futbolcu, sezon ortasında Belçika'nın Standard Liege takımından kiralık olarak takıma katıldı. Kasımpaşa forması ile Süper Lig'de 9 maçta görev alan Kongolu, bu maçlarda 9 gol atıp, 3 de asist yaptı.

6 oyuncu ceza sınırında

Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj, Ertuğrul Taşkıran, Mortadha Ben Ouanes, Umut Bozok, Doğucan Haspolat ve Rayane Aabid sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Beşiktaş maçında kart görmeleri durumunda ligde gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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