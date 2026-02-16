Kasımpaşa'dan İlk Galibiyet: Emre Belözoğlu Mutlu - Son Dakika
Kasımpaşa'dan İlk Galibiyet: Emre Belözoğlu Mutlu

16.02.2026 23:10
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenerek Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk galibiyetini elde etti. Belözoğlu, bu zaferin kendilerine rahatlık getireceğini ve ligde kalmak için 7 galibiyet hedeflediklerini açıkladı. Önlerindeki Fenerbahçe maçına da odaklandıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtirken, 20 puanın kendilerini rahatlatacağını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, göreve geldikten bu yana ilk galibiyetlerini elde ettiklerini vurguladı.

Maçın ilk 70 dakikasında takımın sahada istenileni yaptığını söyleyen Belözoğlu, "Rakibin 2 stoperi geniş oynuyor, bekleri de önde oynatıyorlar. Bence en doğru pozisyonu aldık. Topa sahip olduk. Hiç beklenmedik son 15 dakika yaşadık. Değerlendirmemiz gereken bir 15 dakika, bunu yapacağız. İlk galibiyetin keyfini çıkarmamız lazım. Uzun zamandır böyle bir duyguya hasret kalmıştık. Hayatımızı hep kazanma odaklı yaşadık. Bu puanlar bizim için çok önemliydi. Üst sıralara yerleşmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takımın ligde kalmak adına 7 galibiyet hedeflediğini ve bugün bu galibiyetlerden ilkini aldıklarını söyleyen Belözoğlu, "Bunun üzerine en az 20 puan bizi rahatlatır. Her puana talip şekilde çalışacağız ve böyle oynamaya gayret edeceğiz. Her maç için kazanma planımız var. 37-38 puan bizi rahatlatır, gerçekçi bakacağız. Kadromuz iyi bir kadro." diye konuştu.

Haftaya ligde oynayacakları Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili de konuşan Emre Belözoğlu, şunları söyledi:

"Fenerbançe güçlü kadrosu olan bir takım. Fenerbahçe'yle Kadıköy'de oynamak iyi olacak. Kasımpaşa'nın hedefi dışında bir şey düşünemeyiz. Puan ve puanlar almak için elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğimizi düşünüyorum. Oyuncular dinlenecek ve sonra Fenerbahçe hedefiyle çalışacaklar."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor

