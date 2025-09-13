Kasımpaşa'dan Zorlu Galibiyet - Son Dakika
Kasımpaşa'dan Zorlu Galibiyet

13.09.2025 20:03
Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Şota Arveladze, eksiklere rağmen sevindi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürcü teknik adam, ligde alınan 3 yenilginin ardından karşılaşmaya psikolojik olarak hazırlanmanın zor olduğunu belirtti.

Fatih Karagümrük'ün çok iyi top çeviren ve iyi mücadele eden bir ekip olduğunu vurgulayan Şota Arveladze, milli aranın ardından ligde 3 puan almanın önemine değindi.

Maçtaki pozitif durumlara dikkati çeken Şota, şunları söyledi:

"10 kişi kaldıktan sonra gol yemedik. Oyuna kötü başlamadık. 2-3 pozisyona girdik ama son pasları yapamadık. Bizim net 2-3 pozisyonumuz daha var. Oyun daha fazla rakibin elindeydi. 10 kişi kalınca defansif düşündük. Yaklaşık 20 dakika defans yapıp önemli bir galibiyet aldık. Zor bir haftaydı. 7 kişi yoktu, milli takıma gidenler vardı, sakatlar vardı. 7 kişi, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlar için bile fazla sayı. Çok önemli bir galibiyetti, oyuncuları tebrik ediyorum. Eksiklere bakarak daha iyi olmak istiyoruz. Bunun devamını getireceğiz inşallah."

Transfer dönemine de değinen Şota, "Transfer sadece bizim elimizde olan bir şey değil. Para söz konusu, istemek söz konusu. Sadece bizim istememiz yeterli olmayabiliyor. 4-5 çok iyi transfer yaptık. Kalan isimler henüz kendini gösteremedi. Umarım onlar da Kasımpaşa'ya daha fazla faydalı olur." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

