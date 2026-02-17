Kasımpaşa, Karagümrük'ü 3-2 Yendi

(ANKARA)-Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile Mısırlı.Com.Tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Batuhan Kolak'ın yönettiği karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazandı.

Ev sahibi Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Kerem Demirbay, 62. dakikada Cenk Tosun ve 71. dakikada İrfan Can Kahveci attı. Konuk takım Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 80. dakikada Flilp Mladenoviç ve 90 artı2. dakikada Traore Hamed kaydetti.