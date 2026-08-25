Kasımpaşa, Kevin Mouanga'yı kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Fransız stoper Kevin Mouanga ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle resmi olarak lacivert-beyazlı formayı giydi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız savunma oyuncusu Kevin Mouanga'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, " İsviçre'nin Lausanne-Sport takımında forma giyen Kevin Mouanga, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesine 'hoş geldin' Kevin. Lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Lacivert-beyazlıların 26 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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