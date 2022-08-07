Kasımpaşa, sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir arasındaki karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.15'te oynanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.

Geçen sezonun ikinci yarısında başarılı bir performans gösteren Kasımpaşa, sezonu 53 puanla 11. sırada bitirmişti.

12 yeni transfer

Yeni sezon öncesi bazı futbolcularıyla yollarını ayıran İstanbul ekibi, yeni transferleri Recep Yemişçi, Bersant Celina, Aytaç Kara, Yunus Mallı, Erdem Çetinkaya, Oğuzhan Efe Yılmaz, Turgay Gemicibaşı, Stephane Bahoken, Raoul Petretta, Ali Demirel, Selim Dilli ve Sadık Çiftpınar ile kadrosunu güçlendirdi.

Kasımpaşa sezon başında 4 hazırlık maçıyla lige hazırlandı. İlk hazırlık maçında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan lacivert-beyazlı ekip, Boluspor'u 1-0 yenerken, Altınordu ile oynadığı maçtan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Kasımpaşa, Galatasaray'a ise 2-1 mağlup oldu.