Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika
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Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından

11.09.2022 23:00
Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 3-2 yenildikleri Galatasaray maçında rakiplerinin daha iyi oynadığını söyledi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 3-2 yenildikleri Galatasaray maçında rakiplerinin daha iyi oynadığını söyledi.

Erkmen, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını ve öne de geçtiklerini belirten Erkmen, "Son 2 haftadır üzerine koyarak gidiyorduk. Rakibimizin kaliteli ayakları var. Kısa sürede beraberliği yakaladılar. İkinci yarı hamle yaptık, önlemler aldık. Rakibimizi tebrik ederim. İyi oynayan futbolcu sayısı bizden fazlaydı. Son dakikalarda gol de bulduk ama süre yetmedi, 3-2 mağlup olduk." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika

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