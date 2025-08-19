Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, sezona 2'de 2 ile girmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Tekke, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Tekke, şu ifadeleri kullandı:

"Üç puan bizim için çok değerli. Taraftarlarımızın desteğine teşekkür etmem lazım. Oyuncularımın emeğine sağlık. Özellikle sonradan oyuna giren ve en son saniyelerde oyuna giren Ozan'a da özel bir teşekkür etmem lazım. Çok ciddi bir sahiplenme oluştu. Ortada bir maç oldu. Sonradan gelenlerin katkısı bence gayet iyiydi. Motivasyon, coşkular ve ikinci yarıdaki ön alan baskıları gayet iyiydi. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Şimdi önümüzde içeride oynayacağımız 2 maç var. Öncelikle Antalyaspor müsabakasına hazırlanmamız gerek. Sakatlarımız, fiziksel durumları yüzde 100'de olmayan, hasta olan oyuncularımız var. Kulübede aç bekleyen oyuncularım var. Bu da benim için önemli. Arka arkaya alınmış 2 tane 3 puanı değerli buluyorum. Çok zor şartlarda bunu gerçekleştirdiler. Oyuncularımı kutlarım. Kasımpaşa'ya ve Şota ağabeye de bundan sonrası için başarılar dilerim. Çünkü iyi bir takım, zor bir maç olacağı belliydi."

Bordo-mavili formayla çıktığı ilk maçında galibiyet golünü atan Felipe Augusto'nun performansını değerlendiren Tekke, "Felipe'ye bir parantez açmak lazım. Bunlar genç ve potansiyelli oyuncular. İlk maçında bence gayet başarılı bir performans sergiledi. Daha üstünün de olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Genel bir öz güven eksikliği var"

Fatih Tekke, öz güven eksikliğine değinerek cesaretli oynamaları gerektiğini dile getirdi.

Trabzonspor'un rakibin üzerine gitmesi gerektiğini vurgulayan genç teknik adam, "Biz Trabzonspor'uz. Bu cesareti göstermemiz lazım ama oyuncuların genel bir öz güven eksikliği var. Bu bazı oyuncularda çok net belli. Bazı oyuncular fiziksel olarak çok istenilen seviyede değil. Kazandıkça öz güven de artacaktır. Yaklaşık 5 aydır buradayım. Şu ana kadar, 'Bir takım olabildik.' diyemiyorum ama bugün onun sinyallerini ilk kez gördüm. Çünkü Ozan'ın o son saniyelerde oyuna girme isteği ve verdiği samimi sahiplenme duygusu, takım olmanın ateşleneceği bir andı. O yüzden ben maçın en önemli anını o olarak görüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Süper Lig'de zorluk derecesi artıyor"

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, ilk 2 haftası geride kalan Süper Lig'de takımların temposunu beğendiğini söyledi.

Ligde ilk 2 haftadaki tüm maçları izlediğini aktaran Tekke, "Bence tempo gayet iyi. Zorluk derecesi artıyor. Her takım başabaş oynayabilir. Takımlar özellikle fiziksel açıdan gayet iyi. Eskiden takımlar ilk 5-6 haftadan sonra ritim buluyordu ama görünen o ki çoğu takım çok iyi. Her hoca bir şeyler yapmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Onuachu antrenmanlarda tam istediğim gibi"

Fatih Tekke, Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'nun antrenmanlarda istediği gibi davrandığını ancak maçlarda enerjisini koruma içgüdüsü sergilediğini söyledi.

Takımın ön alan baskısı yapması gerektiğini aktaran Tekke, "Şu an, 'Çok iyiyiz.' demiyorum. Hatta 'İyiyiz.' bile demiyorum. Onuachu da bizimle sadece birkaç antrenman yaptı. Zubkov da sakatlandı. Oyun şablonumuzu çalıştığımız 4 antrenman olmadı. Gayet iyi yapıyorlar. Bugün beğenmediğim şey ilk yarıda ön alan baskısı yapamamamız. Onuachu antrenmanlarda tam istediğim gibi, inanılmaz agresif ama 2 maçtır enerjisini koruma içgüdüsüyle davranıyor. Bir de bileğine darbe aldığı için kendisini koruyormuş gibi göründü. Kendisi bize bu konuda yardımcı olacak. Trabzonspor'un şu an mevcut kadrosu beklediği an sıkıntı yaşıyor. Bizim beklememiz gerek." ifadelerini kullandı.

Oleksandr Zubkov'un kendileri için önemli olduğunu anlatan Tekke, "Zubi, hastaydı. Üç gün bizimle antrenmana çıkamadı. Onu enerjik kullanmak istedik. Bugün maçı çözen oyuncuların başında geldi. Zubi bizim için çok değerli bir oyuncu. Onuachu gibi hazırlık kampının sonlarında bize katıldı. Bir sakatlık yaşamıştı. Fiziksel olarak da tam böyle istediğimiz seviyeye geldiğimiz zaman bizim en önemli silahlarımızdan bir tanesi olacak. Bugün kendisine yakışanı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

"İnşallah koşullar ve aradığımız oyuncu şekli oluşur"

Fatih Tekke, 3 oyuncu transferi beklediğini dile getirdi.

İki orta saha, bir stoper beklentileri olduğundan bahseden Tekke, "???????Bir 6-8 oynayabilen genç bir futbolcu alacağız. Orta saha için bir sürpriz oyuncu olabilir. Arzu ettiğimiz, olabilirliği yüksek iyi bir oyuncu beklentimiz var. Herkesin hemfikir olduğu bir stoper beklentimiz var. İnşallah koşullar ve aradığımız oyuncu şekli oluşur." diyerek sözlerini tamamladı.