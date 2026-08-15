Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor: İlk Hafta Berabere
Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor 42. dakikada Saviolo ile öne geçti, Kasımpaşa 55. dakikada Benedyczak'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı. Maçta başka gol olmadı.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Gürcan Hasova, Çağlar Uyarcan, Gökhan Barcın
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Mendes, Baldursson, Ben Ouanes (Dk. 78 Rafferty), Diabate (Dk. 46 Hajradinovic), Güven Yalçın (Dk. 82 Ayberk Karapo), Benedyczak (Dk. 90+2 Sinan Alkaş)
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Bouchouari, Malinovskyi (Dk. 84 Ozan Tufan), Saviolo (Dk. 67 Cabral), Metehan Mimaroğlu (Dk. 58 Salah), Aral Şimşir (Dk. 67 Melih Kabasakal), Onuachu
Goller: Dk. 42 Saviolo (Trabzonspor), Dk. 55 Benedyczak (Penaltıdan) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 10 Baldursson, Dk. 68 Ben Ouanes (Kasımpaşa)
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
50. dakikada Ben Ouanes'in sıfırdan yeden sert ortasına penaltı noktası civarında Benedyczak'ın yatarak vuruşunda top yandan auta gitti.
54. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Güven Yalçın, ceza sahası içinde Pina'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
55. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Benedyczak, penaltı vuruşunda topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-1
69. dakikada Salah'ın duran toptan etkili ortasına Savic'in kafa vuruşunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.
76. dakikada soldan Mustafa Eskihellaç'ın arka direğe ortasına altıpasın sağından gelişine Salah'ın şutunda top kaleye paralel şekilde az farkla auta gitti.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
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