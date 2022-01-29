Üye Girişi
Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı

29.01.2022 10:50
Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı

EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Kastamonu Belediyespor, sahasında karşılaşacağı İsveç ekibi IK Savehof maçı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Kastamonu Belediyespor, sahasında karşılaşacağı İsveç ekibi IK Savehof maçı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da EHF Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yeni Antrenör Hakan Günal oldu. EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de Türkiye'yi temsil eden Kastamonu Belediyespor'da Rumen Antrenör Costica Buceschi ile yollar ayrılırken, Hakan Günal ile anlaşmaya varıldı. EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu 11. hafta maçında İsveç ekibi IK Savehof ile bugün karşılaşacak Kastamonu Belediyespor, hazırlıklarını tamamladı.

Yeni antrenör Hakan Günal gözetiminde İsveç ekibi IK Savehof maçı hazırlıklarını sürdüren Kastamonu Belediyespor, bu karşılaşmadan galip ayrılarak gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor. Bugün saat 14.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşma Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak.

"Gruptaki prestijimizi düzeltmek istiyoruz"

EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda çıktıkları 10 karşılaşmayı da kaybettiklerini hatırlatan Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, "Kastamonu'da üçüncü dönemimize 27 Ocak itibariyle başladık. Burada maalesef kulüp bazında istenilen başarılar yakalanamadı. Böyle olunca bizlerde bayrak değişimi için gelen teklifi değerlendirerek tekrar Kastamonu'yu sevdiğimiz şehre, sevdiğimiz kulübe geri döndük. Umarım bundan sonrası hem Kastamonu için hem Türk hentbolu için hem de benim için iyi bir şekilde sonuçlanır, iyi bir şekilde gider. Şampiyonlar Ligi'nde de sezon başında hedeflenen noktanın uzağında kaldı. Şu ana kadar 10 maç yapıldı. 10 maçtan da maalesef şimdiye kadar puan alamadık ama bu alamayacağımız anlamına gelmiyor. Matematiksel olarak hala Kastamonu'nun gruptan çıkma şansı var. Bu biraz hayal gibi, çok uzak bir hedef gibi duruyor ama adım adım gitmek zorundayız. Her maçı final gibi oynamak zorundayız. İlk önce puan alıp prestijimizi düzeltmek. Daha sonra kalan maçları en iyi şekilde oynayıp oralardan da puanlar çıkartabilirsek bir üste tura çıkmak hedefimiz olacak. Bu tek bizim elimizde değil, bu gerçekliği de ortaya koyalım. Diğer faktörlerinde bizlerin lehine gelişmesi gerekiyor. Böyle olursa çıkarız, böyle olmazsa da her zaman son saniyeye kadar savaşan bir takım. En azından bunları sahaya yansıttığımızı tüm seyircilerimize göstermiş oluruz. Kastamonu'nun muhteşem seyircisini yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü şansımızın devam edebilmesi için bu maçtan mutlak suretle galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Umarım Kastamonu seyircisi bizlerin 8'inci oyuncumuz olarak sahada, arkamızda kendilerini bizlere hissettirirler ve desteklerini maç sonuna kadar skor ne olursa olsun arkamızda gösterirler, bizlerde sporcu arkadaşlarımızla birlikte bunun karşılığını sahada vermiş oluruz" dedi.

Merve Durdu: "Seyircimizi yanımızda görmek istiyoruz"

IK Savehof karşısında bir önceki karşılaşmada 7 farklı galibiyetle önde gittikleri sırada geriye düştüklerini anlatan oyunculardan Merve Durdu ise, "Ne yazık ki karşılaşmadan 1 fark ile mağlup ayrıldık. Yarın ki karşılaşma içinde çok çalışıyoruz. Elimizde bir fırsat var yarın ki maçı kazanmak için. Bizlerde takım arkadaşlarımız ve antrenörlerimizle birlikte bu maça hazırlandık ve yarın alacağımız galibiyeti inşallah Kastamonu'ya hediye edebileceğiz. Bu bizim takımımız içinde daha iyi olacak. En azından toparlanmamız için Şampiyonlar Ligi'nde yüzümüz gülsün diye. Seyircimizi yanımızda hissediyoruz. Seyircimizin yarın karşılaşmada yanımızda olmasını canı gönülden bekliyoruz. İnşallah daha coşkulu, daha samimi bir şekilde maçımızı hep birlikte burada coşkuyla kutlayalım istiyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı
Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı
Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı
Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı
Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı
Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
500

Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi, Kastamonu, İsveç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı! 214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı!         
10:51
Babasını satırla öldürüp "Oyun oynuyorduk" diyen adam, cezaevinde hayatını kaybetti Babasını satırla öldürüp "Oyun oynuyorduk" diyen adam, cezaevinde hayatını kaybetti         
10:29
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00

Son Dakika Haberleri
10:50 214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı!
10:48 Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor
10:16 3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş
10:07 Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı
10:07 Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi
10:05 Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!
10:04 Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?
10:01 Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez
09:59 Son Dakika! Adalet Bakanlığı'na atanan Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum
09:57 Yalnız Kurt sahneye çıktı! İşte ilk bölümde yaşananlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 11:00:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement