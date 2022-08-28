Kastamonu'nda at yarışlarına vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika
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Kastamonu'nda at yarışlarına vatandaşlardan yoğun ilgi

28.08.2022 17:25
Kastamonu'nda at yarışlarına vatandaşlardan yoğun ilgi

Kastamonu'da Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 97. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen at yarışları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

- Kastamonu'nda at yarışlarına vatandaşlardan yoğun ilgi

KASTAMONU - Kastamonu'da Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 97. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen at yarışları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 97. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu'da at yarışları düzenlendi. Kastamonu merkez ilçesindeki yarış alanında, Kastamonu Belediyesi, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışlar, dörtnal ve rahvan kategorilerinde gerçekleştirildi. Yarışlarda jokeyler kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda dereceye giren jokeylere kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Mehmet Yurt: "Geleneksel sporlarımıza hep birlikte destek olacağız"

Yarış öncesinde konuşan Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, "Tarihi şanlı Türk milleti her zaman muzaffer olacaktır. Türk'ün otağı Kastamonu'da ise ecdadın ruhu daima canlı kalacaktır. 'At Türk'ün kanadıdır' derler. Tarihimize baktığımızda at Türk'ün yoldaşı olmuştur. Nice zaferler kazanan ecdadımızın atla uyumu dünyaca çok iyi bilinmektedir. Onun için de derler ki 'At üstündeki Türk'tür, değilse yüktür'. Biz bugün birbirinden değerli sporcuların at üstündeki maharetlerini izleyeceğiz. Geleneksel sporlarımıza hep birlikte destek olacağız" dedi.

Avni Çakır: "Artık bu yarışlar Kastamonu ile bütünleşmiş diyebiliriz"

Kastamonu'da atlı sporlar ve atlı terapi merkezlerine yönelik yatırımların yapıldığını kaydeden Kastamonu Valisi Avni Çakır, düzenlenen yarışların önemine değinerek, "Kastamonu'da hem doğallığın hem tabiatın hem de at biniciliğinin canlı olarak yaşatıldığı bir memleket. Biliyorsunuz ki ilimizin merkez de dahil olmak üzere birçok ilçesinde ata binme, atlı sporlar ve atla terapi faaliyetleri çok güçlü bir şekilde icra ediliyor. KUZKA desteği ve İl Özel İdaremizin işbirliğinde Daday'da da model binicilik tesisi kurduk. Bu sayede amacımız daha çok gencin atla, atlı sporlarla tanışması. Atın çok iyi tedavi aracılığının da olduğunun bilinmekte. Atın destek noktasında da ihtiyaç sahiplerine destek vermesini amaçlıyoruz. Kastamonu'da 31 yılıdır bu yarışlar düzenleniyormuş. Artık bu yarışlar Kastamonu ile bütünleşmiş diyebiliriz" diye konuştu.

Zübeyir Bekiroğlu: "Geleneksel atlı sporlarımıza yoğun bir ilgi var"

Geleneksel sporların gelecek nesillere aktarılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu ise, "Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonumuz kısa bir süre önce federasyon olarak ayrıldı. Bizler bu geleneği geleceğe taşımakla kendimizi sorumlu hissederek Türkiye'nin her noktasında düzenlenen faaliyetlerine katılıyoruz. Bugün de Karadeniz'in incisi Kastamonu'da düzenlenen at yarışlarındayız. Gördüğünüz gibi, yarışlarımız güzel bir yoğunlukta devam ediyor. Geleneksel atlı sporlarımıza yoğun bir ilgi var. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile ayrıldıktan sonra yoğun bir çalışma içerisine girdik" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kastamonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kastamonu'nda at yarışlarına vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'nda at yarışlarına vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika
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