Kastamonuspor 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te sona erdi.
Onur Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyona Çankırı, Zonguldak, Kastamonu, Ankara, Sinop ve Bartın'dan 6 takım katıldı.
Dün oynanan müsabakaların sonucunda eşleşen, GMG Kastamonuspor ile Ankara Anka Spor finalde karşılaştı.
Karşılaşmada 1-1 biten normal sürenin ardından penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden GMG Kastamonuspor, şampiyon oldu.
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