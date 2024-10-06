Kastamonuspor, Adana 01 FK'yı 2-0 Yendi - Son Dakika
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Kastamonuspor, Adana 01 FK'yı 2-0 Yendi

Kastamonuspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta Adana 01 FK'ya karşı 2-0 galip geldi.

06.10.2024 18:19
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında GMG Kastamonuspor evinde karşılaştığı Adana 01 FK'yı 2-0 mağlup etti.

Hakemler: Murat Kasap, Sezgin Şahbaz, Mehmet Şenkaya

Kastamonuspor: Sertaç Güzel, Oğuz Yılmaz, Erhan Kartal (Alpay Çelebi dk. 79), Burak Bilgen, Barış Gök, Cumali Bişi, Ali Altınöz (Mustafa Kapı dk. 64), Çınar Tarhan (Naim Saruhan Dönmez dk. 79), Kerem Baykuş (Ömer Kuşan dk. 57), Ersel Aslıyüksek, Okan Eken (Oğuzhan Doğan dk. 64)

Adana 01 FK: Muharrem Tunay Meral, Hakan Özkan, Yiğit Demir, Mehmet Yıldızaç (Ahmet Ülük, dk. 65), İsmail Erdoğan, Yusuf Arslan, Fatih Somuncu ( Özkan Yıldırım, dk. 73), Selim Ilgaz, Mehmet Alp Kurt, Samed Ali Kaya, Berat Ali Genç (Utku Şen dk. 65)

Goller: Ersel Aslıyüksek (dk. 1), Ömer Kuşan (dk. 81) (Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Ali Altınöz, Burak Bilgen, Cumali Bişi, Alpay Çelebi (Kastamonuspor), Samed Ali Kaya, Mehmet Yıldızaç, Fatih Özkan, İsmail Erdoğan, Yiğit Demir (Adana 01 FK) - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kastamonuspor, Adana 01 FK'yı 2-0 Yendi - Son Dakika

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